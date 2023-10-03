【海濱好去處】全港唯一水上天后廟「登岸」銅鑼灣海濱　原廟船擬改做水上博物館

停泊在銅鑼灣避風塘中央近70年的「三角水上天后廟」，是全港以至全球唯一一座水上廟船。天后廟今日（3日）正式遷移「登陸」，新址位於銅鑼灣避風塘邊敬記船廠原址，即銅鑼灣海濱消防局旁邊，市民毋須預約便可到場參拜。

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新廟保留不少廟船的特色，包括外型和用色，廟船原址則擬在維修後改為「水上天后博物館」，記載避風塘和水上天后廟的文化歷史。

三角天后平安堂開幕禮召集人、籌委會主席周潔冰指，廟船多年來經歷風吹雨打，前往參拜的信眾需乘坐接駁小艇，且每次僅限最多30人，若遇上惡劣天氣，危險性非常大，故為了適應時代發展、方便善信到場和廟船保養，廟方自1989年籌劃搬廟船「上岸」，2015年獲政府撥地建廟後，隨即展開工程和籌款。

她續指，新落成的天后廟仿照廟船的設計佈局，例如由上空俯瞰可看到天后廟外型為一艘船、廟內地板採用綠色，代表座落在水上；又配合中國傳統木構建築藝術和現代化元素，以展現香港作為中西文化匯聚及國際大都會的特色；另設冷氣，讓公眾參拜時更舒適。

天后廟船上岸工程由策劃至完成，歷時逾30年，建築費用逾1,000萬元。周解釋，天后廟新址原先為沙灘，動工前要先填平土地、起地基等，在鬧市建廟亦有很多考慮因素，故比預期花費更多時間和人力物力。

至於廟船原址，周潔冰指，船隻將繼續停泊於銅鑼灣避風塘，由善長資助進行保育，保育維修完成後，市民及遊客可乘接駁小船前往，海面亦將設營造氣氛的飄浮水燈，但船隻檢驗和維修需時，相信最快要1至2年後，才能活化成「水上天后博物館」，供公眾入內參觀。周又透露，廟方正跟旅發局和海濱事務委員會討論，把廟船發展成國際旅遊打卡點，甚至考慮舉辦導賞團，並跟學校協辦校外活動，以帶動地區旅遊經濟和文化傳承。

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記者：梁薾心