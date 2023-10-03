【心結難解】孩子讀津校每日笑住放學　港媽卻憂成績落後：身邊個個考到直資私校

▲ 無論直資還是私小，最重要是適合小朋友的學校。

不少父母都希望仔女成材，最好文武雙全，入讀神校，讀書叻運動好，但每個小朋友特質、性格都不一樣，有時家長的過份催谷，令小朋友感到壓力。而家長自身都有「朋輩壓力」，用自己的仔女去跟自己朋友的仔女去比較，最近就有一名港媽在網上發帖，指自己的小朋友入讀了官津，每日都笑住放學，但朋友的小朋友都入讀了直資及私校，而自己的小朋友考不上，因而擔心他比他人落後，造成了港媽難解的心結。

最新影片推介:

Facebook專頁「生仔要考牌系列」刊登了一張圖片，是一名港媽的發文「可以幫忙嗎？我小朋友入了一間普通津校，佢天天都笑住放學，自開學後，天天在家唱歌，我相信佢好開心。無奈媽媽身邊好多朋友，個個都考到直資私校，小朋友考唔到，媽媽擔心佢比其他人落後，難追。我知咁post一定好多人鬧我，但個心結，解唔開。好想發洩下。謝謝。」

帖文一出引來很多家長回應，短短幾小時已經有逾400個網友留言，大多數都叫港媽還小朋友一個開心的童年，「書就幾時都可以讀，我四十幾歲都仲讀緊。我真心有一個愉快童年，夠我美滿回憶一世」、「快樂童年治癒一生」。

有網友就指心結不是小朋友所結，是港媽自己作繭自縛，「講嚟講去就只係自私地諗自己個心結，自己心結自己解啦，點解要個細路幫你解」、「講來講去都係自己想向人面前威。」

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

內容獲【生仔要考牌系列】授權轉載。

【爸媽必Follow】全新TOPick親子IG現已推出！立即睇︰https://bit.ly/3BN0C4s

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

責任編輯︰王明芳