【養生教室】長期OT削抵抗力皮膚暗啞　中醫師推介兩款增強抵抗力的焗茶【內附食譜】

最近有女網民「控訴」其公司，因經常熬夜加班，容顏加速衰老，導致愛情事業雙失意，要求彌補其「工傷」。OT是上班族的長期戰友，但人體需要在夜間休息，以復原日間活動的能量，若違反自然規律，會導致陰陽失衡，短期會影響心、肝及腎臟，出現心火盛、肝火盛及腎火盛等，繼而引起各種身體毛病。

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1.OT令你皮膚的皮脂腺增多，暗啞無光。不規律的睡眠及壓力，會造成皮膚水份流失，容易導致皺紋出現、皮膚新陳代謝緩慢，女士們出現了上完妝後「浮粉」的情況。

晚間肌膚的新陳代謝和身體的內分泌系統，都比日間更繁忙，不僅是為身體排毒，更重要的是在進行recover的大工程，此時的皮膚在血液的供應下，進行自身的修復和新生，能起預防和延緩皮膚衰老的作用。

要快速保養皮膚，可睡個子午覺。晚上9時至11時，人體對應的經絡為三焦經，負責體內coordinator（統籌），將水份及營養運送到所需之處，能在這段時間閉目養神15至30分鐘，可減低通宵對身體的傷害。

2.長期OT削弱抵抗力。熬夜後，多會精神不振，容易疲勞，因身體器官得不到充分休息，身體免疫力會大幅下降。身體抵抗力低，經常生病。

夜間是人體生產新細胞的高峰期，熬夜持續消耗體能，令免疫系統抵抗外界影響，加倍修補體內組織。據調查，成年人一周有3個晚上的睡眠少於8小時，免疫系統功效或降6成。

3.OT族往往會在工作上或私人時間中，花大部分時間對着電腦，從中醫角度，「久視傷血」，長期聚精會神看電腦，會令眼部疲勞，導致眼部皮膚疲累而引起乾紋。當雙眼因長期對着電腦而出現眼乾時，我們會不其然擠眼或大力眨眼來刺激淚腺分泌，加上長期缺乏休息，久而久之，長時間使用電腦加上長時間處於冷氣環境，容易出現眼睛乾澀、視力疲勞的狀況，加重眼紋及眼袋的問題。



兩款增強抵抗力的焗茶

1.黨參進補茶（適合寒底人士）

材料︰黨參3錢、南沙參3錢、玉竹4錢。

製法︰將所有材料剪碎，洗淨，放入杯中茶隔內； 注入500毫升熱開水，蓋上杯蓋，焗30至40分鐘，即可飲用。

功效︰寒底人士一般氣血較弱，通宵後，容易耗損氣血，導致無精打采，面色蒼白，疲倦乏力。黨參能補脾益肺，養血生津，配合南沙參能夠加強補氣的效果，與玉竹一起，能養陰潤燥，改善通宵後氣血偏虛的徵狀。

2.解毒喚膚茶（適合熱地人士）

材料︰紫花地丁3錢、紫貝天葵3錢、蒲公英3錢。

製法︰將所有材料剪碎，洗淨，放入杯中茶隔內；注入500毫升熱開水，蓋上杯蓋，焗30至40分鐘，即可飲用。

功效︰派對狂歡難免進食肥膩煎炸之物，易引發熱氣並誘發感冒。紫花地丁、蒲公英及紫貝天葵有清熱解毒、涼血消腫散結的作用，能治療因熱氣而起的暗瘡、唇瘡等問題。

按穴去黑眼圈

熬夜之後，氣色一般不佳，且有明顯的黑眼圈，可按摩穴位加以改善。

1.利用中指和食指的指腹，順序按壓眼頭、眉頭、眉山及眉尾，在每個位置打圈停留3秒，每個穴位重複3次，帶動淋巴液流動。

2.做完之後，再從鼻旁 / 面顴中央（即眼白下方）至面頰（即眼尾下方），輕輕按揉，力度從輕到重，然後從下巴開始，按壓面頰側（嘴角對開）及面頰（眼尾下），有提拉作用。

3.最後搓暖雙手，以掌心輕壓前額中央作為結束。

撰文：楊明霞（註冊中醫師）