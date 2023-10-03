【不正常愛情研究所】暉哥前度喜聞頭油　網紅「Baby梓」前度是「腳控」

▲ （左起）黃紫恩、林映暉、胡敏芝。

由林映暉（暉哥）、麥惠琪（Susuca）聯同3位J2ers黃紫恩（Jojo）、陳國麟（Doniven）、胡敏芝（Karen）主持的J2節目《不正常愛情研究所》，在本周四（10月5日）播出一集的主題為「求另一半的『黑暗面積』」，各主持提出不少個案分享，當中以暉哥的親身經歷最驚嚇。

暉哥的台灣前男友原來有聞頭油味的嗜好︰「佢唔係『黑暗』，係怪癖。我試過無洗頭，佢叫我戴住頂帽焗住個頭，跟住聞頂帽嘅味。聞完唔夠喉，仲聞埋我個頭。」聽到在場各人都皺眉猛話「重口味」。

而暉哥更補充說︰「我覺得佢都幾污糟褦襶，着完啲衫同底褲會周圍放。」最後暉哥都會忍不住替男友執拾，並會替對方手洗底褲，非常賢妻良母。

遇人不淑的暉哥又識過雙面人男友，在外對人文質彬彬，但回到自家卻變身大爺，要家人服侍，暉哥看不過眼，最後分手。

至於Jojo亦講到一名女友人的故事，她有位堪稱「100分」的男友，Jojo說︰「個男仔早午晚三餐都會煮畀女朋友食，女友生日仲會book晒成架船、去最靚酒店叫晒女仔啲朋友去玩。但原來個男仔有10幾個SP（性伴侶），成件事好差。點知最震撼係個女仔一直都知，扮唔知。」

今次「有故事的人」請來網紅Baby梓，故事發生在中學時期，男朋友是同班同學，她說︰「男友高大白淨，睇落係乖仔小毒毒文青型，而且好sweet。」

▲ （左起）Baby梓、黃紫恩、林映暉。

男友有古怪

原本相安無事，可是相處一段時間後，Baby梓覺得男友機不離手，第六感令她覺得有古怪。

有次趁對方不為意，偷睇對方手機，發現男友手機「珍藏」不少腳相及片，她說︰「原來佢係一名『腳控』，打擊好大。搞到我有陰影，後期識親男仔都會問對方『有無癖好呀？』。」

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