【豆漿迷思】醫生拆解7大豆漿迷思　注意1種飲法可致食物中毒

▲ 台灣有醫生拆解7大常見豆漿迷思，當中提及1種喝法可能會導致食物中毒，民眾需格外小心。

豆漿及豆奶是不少人的早餐飲品之選，但坊間一直流傳不少有關豆漿的迷思，台灣就有醫生拆解7個常見說法，分析豆漿對人體的營養價值。

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台灣重症科醫生黃軒9月25日在個人Facebook專頁上發文，分享7個坊間常見的豆漿迷思，並逐一進行分析。

迷思1：飲豆漿可以豐胸？

黃軒表示，豆漿中雖然含有被稱為「植物雌激素」的大豆異黃酮，但並不等同真正的雌激素，它只是一種可以與人體的雌激素受體結合，並產生一些類似效果的植物化學物質。這些效果並不強烈，也不會影響胸部發育。

他指，大豆異黃酮的主要作用為幫助維持人體雌激素平衡，可以減輕女性更年期的不適症狀，對男性而言則可以預防前列腺癌。

迷思2：飲豆漿會導致性早熟？

豆漿中的大豆異黃酮並不會干擾小孩的荷爾蒙平衡，也不會提前引發孩子的性早熟，對發育並無不良影響。相反，豆漿可幫助小孩獲得足夠的蛋白質、鈣、鐵等微量元素。如要預防性早熟，最重要的其實是控制好小孩的飲食及運動習慣，避免讓小孩過度攝入高熱量、高脂肪及高糖的食物，同時要保持適當的體育活動，促進小孩的身體健康及心理平衡。

迷思3：豆漿與雞蛋相剋？

坊間一直有傳雞蛋和豆漿相剋，理由是豆漿中的胰蛋白酶抑製劑會抑制雞蛋中蛋白質的消化吸收。黃軒就解釋，胰蛋白酶抑製劑其實是一種存在於大豆及其製品中的天然物質，能減少胰蛋白酶的活性，從而影響蛋白質的分解；但這種影響其實並不會降低蛋白質的吸收率，因為人體還有其他消化酶，可補充胰蛋白酶的功能。而且，胰蛋白酶抑製劑在豆漿加熱的過程中會被破壞，失去作用。因此雞蛋和豆漿並不相剋，反而可以相互補充營養，提高蛋白質的利用率。

迷思4：飲豆漿不能放紅糖？

黃軒指，紅糖含有蘋果酸、檸檬酸和乳酸等有機酸，會使蛋白質產生變性，並凝固成類似豆腐渣的狀態，除了會影響蛋白質消化及吸收，更額外增加了糖的攝取量，增加熱量和血糖的波動，繼而減少豆漿的保健作用。因此他總結，飲豆漿並非不能放紅糖，但為免影響豆漿的品質和效果，並不建議加入。

迷思5：痛風患者不能飲豆漿？

雖然大豆裡蘊含嘌呤，會在人體代謝過程中產生尿酸，從而影響痛風症狀，但黃軒就表示，市面上的豆漿嘌呤含量普遍不高。因為大豆在加工成豆製品的過程中，會有一部分嘌呤流失或被水稀釋，因此豆製品的嘌呤含量通常低於大豆本身。另外，豆漿的嘌呤含量又與其濃度有關，濃度越低，嘌呤含量就越低；而根據不同的生產工藝和配方，市面上的豆漿濃度大概為2.5%到15%不等。

他就建議，有痛風問題的人士可以選擇濃度10%或以下低濃度豆漿，並以每日飲用500mL為限，減少嘌呤的攝入量。

迷思6：豆漿可以生飲？

黃軒提醒，飲用未經煮熟的豆漿可致食物中毒，在製作豆漿的加熱過程中，也務必小心「假沸騰」現象。所謂的「假沸」現象，是指豆漿在加熱到攝氏80度左右的時候，會產生大量泡沫，看起來像是已經沸騰了；但其實只是豆漿內的皂素在高溫下的物理反應，並不代表豆漿已經煮熟。

要判斷豆漿是否真正沸騰，需要用勺子撥開泡沫，看看豆漿的液面是否有明顯的氣泡冒出。一般而言，豆漿需要加熱到100度以上，並持續沸騰5分鐘以上，才能夠確保皂素完全被分解。

迷思7：喝豆漿可以補鈣？

黃軒表示，雖然豆漿有鈣，但含量遠低於牛奶，因此並不能單靠豆漿補鈣。他引述研究，指出每15g至25g大豆製成豆漿後，鈣含量為29mg至47mg，然而過濾後又會再流失不少鈣質，每100g的豆漿中僅剩約5mg的鈣質，為牛奶中的22分之1。

因此，單靠喝豆漿並不能有效地預防骨質疏鬆或增加骨密度，需要搭配其他富含鈣質的食物，如芝麻、花生、菜葉等。

黃軒最後補充，豆漿營養豐富、易於消化，基本上適合各種人群飲用。而每天飲用一杯豆漿能夠補充大豆蛋白、異黃酮、維生素和礦物質，對於預防骨質疏鬆、降低膽固醇、改善血壓和血糖等都有積極作用。不過飲豆漿也要注意方法，否則可能會影響其效果，甚至對身體造成負擔。

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責任編輯：羅嘉欣