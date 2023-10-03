【著數優惠】港鐵大抽獎賀高鐵通車五周年　獎品包括雙人溫泉2天團

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為慶祝高鐵香港段通車五周年，港鐵公司將於十月推出高鐵五周年大激賞及超值遊，活動包括「一撳抽獎隨時起行」和「高鐵五周年超值遊」

一撳抽獎隨時起行：

MTR Mobile登記用戶可於10月18日下午2時至6時，登入參加抽獎，每位登記用戶限抽獎一次，合共送出20,000份禮物，總值超過港幣240萬元。

獎品包括： 港幣5元參加高鐵雙人2天團 (各團名額100個) 1. 香港中國旅行社雙人順德中山2天團 ，原價港幣1,290元，名額100個 2. 永安旅遊雙人東莞美食2天團，原價港幣1,318元，名額100個 3. 美麗華旅遊雙人惠州美食2天團，原價港幣1,318元， 名額100個 4. 東瀛遊雙人東莞純玩2天團，原價1,198元，名額100個 5. 大航假期雙人河源溫泉2天團，原$1,198元，名額100個 低至港幣10元購買高鐵車票 1. 港幣10元購買香港至福田高鐵二等座成人車票1張 ，名額10,000個 2. 港幣20元購買香港至深圳北高鐵二等座成人車票1張 ，名額7,000個 3. 港幣80元購買香港至東莞高鐵二等座成人車票1張， 名額1,000個 4. 港幣100元購買香港至廣州南高鐵二等座成人車票1張，名額800個 5. 港幣100元購買香港至廣州東高鐵二等座成人車票1張 ，名額700個

高鐵五周年超值遊：

由今年10月13日起至12月中，8間旅行社提供多款2至7天高鐵旅行團，以低至港幣249元特價發售，目的地包括深圳、惠州、佛山、中山、肇慶、韶關、廈門、梅州、順德、桂林、 貴州、長沙、張家界等超過15個熱門旅遊城市。

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記者：陳梓蔚