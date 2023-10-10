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【生酮減肥】大埔振興推生酮牛丸牛漢堡　幫助燃燒脂肪食得健康

保健美顏 10:00 2023/10/10

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大埔振興推生酮牛丸牛漢堡，幫助燃燒脂肪食得健康。

大埔振興創立超過50年，其傳統肉丸一向於市面十分受歡迎，為了迎合減肥人士需要，振興近期更推出了「生酮」系列，其生酮牛丸不但如傳統肉丸一樣，爽口彈牙，更重要的是還可以幫助燃燒脂肪，減少肌肉消耗，每粒牛丸更只有38 kcal。

最新影片:

活得健康啲
【活得健康啲】大埔振興推生酮牛丸牛漢堡　幫助燃燒脂肪食得健康

生酮牛丸特點:

大埔振興所推出的生酮牛丸，除了是沿用100%牛肉製造，更有3大特點，包括0碳水化合物、0反式脂肪及0糖份，因此絕對符合減肥人士需要，食了不但有飽肚感，更可以幫助食用者燃燒更多脂肪、減少肌肉消耗、提升好的膽固醇(HDL)及幫助血糖控制。每一百克的生酮牛丸，熱量更只有153kcal，即係平均每粒牛丸熱量僅是38 kcal。為了提高健康程度，振興於製造肉丸過程中，更是絕不添加人造色素及防腐劑。

振興推出的生酮牛丸有3大特點，包括0碳水化合物、0反式脂肪及0糖份。(湛斯雅攝)

煮法簡單:

生酮牛丸是純牛肉製作，因此肉丸本身已是啖啖牛味，即使白烚簡單蒸煮亦是非常美味。

紫菜牛丸滾湯煮法：

  • 無須解凍
  • 將已煲滾的雞湯加入生酮牛丸
  • 滾約8分鐘，其後再加已沖洗的紫菜落滾湯中即成

 

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振興的出品亦堅守無防腐劑、無人造色素、無香精的無添加原則，五十年老字號有口皆碑，令喜歡美食又重視健康的你加倍放心。為了讓減肥人士有更多選擇，大埔振興除了有生酮牛丸，更會即將推出生酮牛漢堡 ，大家記得密切期待!

大埔振興除了有生酮牛丸，更會即將推出生酮牛漢堡 ，大家記得密切期待!(湛斯雅攝)

何謂生酮飲食 ?

生酮飲食法是一種以極低碳水化合物，配合高脂肪和適量蛋白質的飲食模式，透過減低人體對碳水化合物的吸收，讓身體處於低糖狀態，從而燃燒脂肪產生酮體，達致燒脂減重。

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責任編輯：容惠玲

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