【工作報告】民建聯籲匯款回內地要謹慎　李慧琼冀港府可實施單向「黑碼」申請

▲ 民建聯匯報人大政協辦事處的工作情況。（戴朗希攝）

民建聯今日舉行記者會，匯報該黨人大政協辦事處的工作情況。全國人大代表、民建聯立法會議員陳勇指，辦事處自今年2月成立至9月中旬，接受查詢逾2萬宗，當中以有關協助申請「健康申明卡」求助及申請回鄉證續期辦理佔最多，分別有11,366宗及5375宗。

全國人大代表、民建聯立法會議員陳仲尼表示，辦事處亦收到市民關於匯錢回內地及在內地買樓後，未能成功收樓的問題。陳仲尼提到，有很多市民透過找換店匯大額款項回內地作投資買賣等，但因兩地的稅款和法規與香港不同，所以呼籲市民如涉及大額交易，例如買樓或商業交易，要先清楚了解條款。

全國人大常委、民建聯立法會議員李慧琼則提到，該黨部分代表早前到甘肅考察期間，曾到訪當地的太陽能製電設施。李慧琼指，當地的可持續發展能源的技術不斷進步，會要求港府留意內地的相關技術的發展。

被問到會否有民建聯的人大政協會參加年底的區議會選舉，李慧琼僅表示自己不會再參選，感謝地區市民過去多年的支持。她亦透露在爭取取消「黑碼」方面暫沒有新消息，只強調相信「黑碼」終會「完成歷史任務的一天」。李慧琼亦稱，會向港府爭取未來可以做到單向申請「黑碼」，即只需在入境內地時申請，港人回港入境時則可豁免。

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記者：戴朗希