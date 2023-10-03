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【超市大搜查】日本雜誌11款風筒大比拼　實測速乾度護髮效果Panasonic奪冠

食用安全 18:44 2023/10/03

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日本雜誌11款風筒大比拼，實測速乾度、護髮效果，Panasonic奪冠。

風筒是吹髮、整理造型的好幫手，不過市面的風筒種類五花八門，應該如何挑選？日本雜誌《家電批評》實測11款熱門風筒，比拼速乾度、風速、護髮效果等項目，找出最佳之選。

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雜誌從市面搜羅11款風筒，當中包括Panasonic、Dyson等多個熱門品牌，然後逐一進行測試，評分標準如下：

1.速乾度

開啟風筒的最強模式，測量完全吹乾頭髮所需時間。

2.風速

使用風速計測量每個風筒在最強模式下的風速

3.頭髮光澤度

使用假髮模型進行測試，由專業髮型師檢視假髮吹乾後的光澤度、順滑度等

4.熱力分佈/吹風範圍

使用儀器檢測風筒的熱力分佈及吹風範圍

5.方便程度

綜合評估操作手感、重量和存放便利程度等

點擊下圖查看詳細測試結果及排名：

點擊圖片放大
+9
+8

在本次測試中，「Panasonic nanocare EH-NA0J」被評為最佳之選，雜誌指出，這款風筒在「速乾度」、「頭髮光澤度」、「熱力分佈/吹風範圍」3項測試中均獲得5分滿分，讓專業人士感到滿意。

至於「Dyson Supersonic Shine HD15 ULF」的風速是11款風筒中最強，惟頭髮光澤度評分稍遜於第一名，故屈居第二。

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責任編輯：沈佩珊

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