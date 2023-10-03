【學校動態】優才書院奪科夢盃小學組冠季軍　作品助視障人士及獨居老人

▲ 優才(楊殷有娣)書院學生獲「科夢盃」小學組的冠軍及季軍。（學校提供）

中小學力推STEM教育，不少學校積極培養學生的創科能力。優才(楊殷有娣)書院學校早年已發展STEM教育，其中科學及創意科（Science & Creativity）設於小二至小六。近日該校學生再奪殊榮，獲「科夢盃」小學組的冠軍及季軍。

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第二屆科夢盃「科技改變生活 創意成就夢想」全港中小學生科學海報決賽暨頒獎儀式圓滿結束，整個比賽活動由今年7月2日簡介會至9月23日決賽為期兩個多月。當中包括兩天共6小時的實體培訓活動及6節線上講座，為參賽者教授光學知識及創意思維與設計概念，還提供機會讓學生與多位專家作線上討論、參觀中國聯通國際全球數據中心。

在接受大會一連串STEAM訓練後，參賽隊伍需要運用光學原理按指定的五大範疇︰旅遊業、居住問題、醫療問題、老年化、環境與能源，設計出解難方案，並製作科學海報，在比賽當天向評審們介紹相關設計的背景、科學原理、實驗結論、發展與期望。評審以同理心、產品可行性、科學理論性、海報設計、演説技巧等作為評分標準，來選出優勝隊伍。

作品運用LiDAR技術

優才(楊殷有娣)書院的六年級隊及五年級隊奪得小學組的冠軍及季軍，他們的作品希望能幫助視障人士及獨居老人。冠軍隊伍的作品是「路路通」，目的是為視障人士導航，協助他們有效地避開路上的障礙物，減少受傷。除了避障功能外，「路路通」亦有警報功能，包括了蜂鳴器、聲音導航、手腕震動提示等。

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避障功能的原理就是運用了TOF (Time of Flight) 技術，通過向目標發送光束，然後用傳感器接收從物體反射來的光，最後根據光束的反射時間來測量障礙物與人之間的距離。除了TOF之外，LiDAR（Light Detection And Ranging）技術也使用在「路路通」上，LiDAR的原理跟TOF很相似，透過光學感測器射出的光束反射回來的時間來測量距離，然後LiDAR會把數據整理成三維空間（3D圖像）， 並用AI的編程分辨物件，最後用語音導航來通知失明人士。

冠軍隊員之一的6C班莫智晴指，最初與組員只想用光學幫助弱勢社群，剛巧看到新聞報道關於視障人士， 才發現原來香港有20多萬的視障人士，於是開始收集資料，了解現在視障人士碰到的問題。經過與組員的討論，發現可以運用LiDAR感測器配合AI攝像頭做一個產品，幫助視障人士避開障礙物和識別路牌、紙幣面額等等，方便他們出行，令他們不再做隱蔽人士，重拾信心重投社會。

至於季軍的作品是「AR⽼友⿑運動Glasses」，主要針對香港的人口老年化問題，幫助老人家更方便做運動，即使足不出户，也能嘗試不同的運動、跟專家學習正確姿勢及動作，減少受傷；最⼤的優點是可以選擇不同⾵景，然後約遠⽅的⽼友記⼀起聊天和運動，讓他們的身體更健康、更強壯。

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責任編輯︰王明芳