【立法會擴建】首間組裝合成法議辦誕生　梁君彥︰目標年底前完成所有裝嵌

▲ 首間組裝合成法議辦誕生。（梁君彥FB圖片）

立法會正在進行擴建工程，立法會主席梁君彥今日邀請行政管理委員會成員，聯同建築署署長等，見證第一間以組裝合成法安裝的議員辦公室誕生。他指，目標是今年底之前，可完成裝嵌新建議員樓層的所有辦公室及設施。

梁君彥今日在社交平台表示，綜合大樓新建的議員樓層（11樓至14樓），每層均設有15間議員辦公室及相關設施（如會客室、洗手間和茶水間）。每一間議員辦公室面積約60平方米，由3個組件裝嵌而成︰議員「波士房」是一個組件，議員職員的開放式辦公室則由2個組件合成。單是新建的議員樓層便需要超過200個組件。

他又指，在裝嵌過程中，組件逐一從地面向高空吊運，再向下精準地安放在指定位置，全程必須精密計算、細心調校，才能令每個辦公室內的組件之間、各個辦公室之間、組件到核心部件之間（包括建築結構、「風火水電」系統的接駁等）無縫接合，以確保整個樓層安全穩固，而相關設施均能有效運作。

梁續指，第一批合成組件剛於10月1日經水路運抵香港。許多組件都超過2.5米闊，基於交通安全，必須獲運輸署特別批准，才可在特定時段於指定馬路上運送至工地。預計每天可完成組裝一至兩間議員辦公室，目標是今年底之前，可完成裝嵌新建議員樓層的所有辦公室及設施。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：趙居逸