【未來音樂祭 2023】周國賢雲浩影20個單位傾力演出　絵麗奈任嘉賓直言緊張

▲ 《未來音樂祭 TONE Music Festival 2023》

一連兩場《未來音樂祭 TONE Music Festival 2023》日前（10月1日）假亞洲國際博覽館Arena舉行尾場演出，承接首日（9月30日）的熱烈氣氛，來自主流與非主流的音樂人繼續奉行TONE「創作有價 雅俗共賞」的宗旨，為樂迷送上別出心裁的樂曲。

尾場演出單位包括：（以出場序排列）ToNick、Novel Friday X 及時雨、雲浩影（Cloud）、黃明德（Dark Wong）、Gwenji、Helen So、盧華 Lowa、THAIMAY、Invisible Architecture、P.R.O.J.E.C.T. 9 X 絵麗奈 X 鹽焗雞 $alty Chick 、艾粒 ILUB X N9、Hardpack、Gareth. T、周國賢 Endy Chow X Lolly Talk 及安溥 ANPU。

▲ 周國賢

率先為《未來音樂祭 TONE Music Festival 2023》尾場揭序幕的ToNick，獻唱包括《尋幸福的話》等6首歌曲，帶領現場的樂迷搭上第二晚的音樂列車，漫遊於眾音樂人的思潮之中，ToNick的演出充滿熱血與活力，樂迷隨着節奏跳動身體，氣氛高漲。

之後，Novel Friday與及時雨的表演時間，兩個單位悉心選來不同的曲目，其中《留白》的豐富旋律，延續強烈的節奏感，為現場的氣氛再升溫。

最新影片推介：林盛斌專訪

雲浩影盼多搞音樂節

緊接是各自擁有不同個人風格的年輕創作人，雲浩影（Cloud）、黃明德（Dark Wong）、Gwenji、Helen So、盧華 Lowa及THAIMAY，特意為《未來音樂祭 TONE Music Festival 2023》編寫的現場版本。

Cloud以黑色流蘇西裝褸現身，為樂迷送上《氣流》之前，她說：「終於等到今日同大家表演啦！」

事後，她表示期待了很多年可以上TONE的舞台，聽到台下樂迷的尖叫好興奮：「佢哋好熱血，氣氛好好，成個音樂節唔止樂隊好專業，觀眾都好專業，搞到我特別緊張，噚晚（9月30日）直頭緊張到瞓唔着。下次我想試吓唱啲Girls Power類型嘅歌，要跳要叫都冇問題㗎！」

Cloud希望香港可以再辦不同的音樂節，又呼籲樂迷支持本地樂壇：「我都明白開關之後，有好多外國歌手嚟表演，我自己都有去睇外國歌手騷，不過本地嘅歌手都好努力，希望大家可以多多支持。」

▲ 雲浩影

THAIMAY的《獅吼功》展現音樂的多樣化與可塑性，她與兩位女結他手齊齊跳爆舞台，台上台下氣氛甚好。

演出過後，THAIMAY仍然難掩興奮心情，她說：「我第一次喺音樂節表演，就咁好氣氛，啲尖叫聲冇停過。噚日我特登嚟視察吓，跟住就好緊張。但係頭先唱完第一段，因為投入咗氣氛，完全冇晒緊張。兩位結他手好好，有佢哋陪我喺個台度，有眼神交流開心好多。」

THAIMAY希望再有參與音樂祭的演出，期待與Rapper聯乘：「我好鍾意Fergus同摩四青年，我唱人哋啲Rap都得㗎，今次真係唱唔夠，希望下次可以玩多幾首。」然後是Invisible Architecture演奏悠揚的樂曲，寫意慵懶的氛圍，讓樂迷稍為緩和狂跳過後的加速心跳。

絵麗奈首演出勁緊張

一陣清爽的樂章後，迎來玩味、挑逗又新鮮感十足的組合，P.R.O.J.E.C.T. 9、鹽焗雞 $alty Chick與絵麗奈的Crossover演出，極盡視覺刺激，他們合唱重金屬版本（Heavy metal）的《點解好仔都係細J》，呈現讓人意想不到的神奇效果，台下反應非常熱烈。

絵麗奈於演出後直言好緊張，她說：「緊張過拍AV！因為得一下，需要好多運氣同努力，我呢個星期都晚晚瘋狂練歌，喺屋企用卡拉OK套裝係咁唱，一定要唱好，專業我就唔係，但起碼唱得合格。」

▲ 絵麗奈

同樣充滿個人特色、走貼地路線的男子組合艾粒 ILUB與N9，四人甫出場，已經彌漫歡樂、愉快的氣氛，他們先後合唱《超級勁爆叱咤風雲金曲》及《我我我我我有胸部》，再度為《未來音樂祭 TONE Music Festival 2023》掀起高潮。

Hardpack的出現，亦讓不少樂迷充滿期待，他們獻唱《摯友》致敬Davy，又為是次音樂祭演唱十年以來的新歌《男士綜合維他命》，而演出的尾聲，他們送上趣怪又寫實的《小喇叭》，音樂就是如此好玩。

周國賢 X Lolly Talk

接下來，Gareth. T現身舞台，為樂迷一口氣獻唱9首作品，其中包括他為姜濤創作的《鏡中鏡》，他不時與台下觀眾互動，更一度走到台下，超近距離為樂迷送上加入林子祥金曲《邁步向前》重新編曲的《孤單》。

之後，周國賢與人氣女子組合Lolly Talk的聯乘，又是另一個讓人估不到、摸不透的組合，TONE特意為他們牽線，讓搖滾型男與甜甜美少女於音樂空間互相碰撞，看似完全不同的能量，透過重新編曲把《七姊妹星團》及《極樂》連接，周國賢與Lolly Talk原來可以如此合拍，台下的樂迷亦同樣享受其中。

周國賢在台上分享自己的感受，已經第3年為《未來音樂祭 TONE Music Festival》演出的他說：「音樂人嘅舞台唔喺出面，而喺內心入面，只要用心做好，每件事都會有佢嘅溫度。」

▲ Lolly Talk

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R