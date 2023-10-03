【香港小姐】林鈺洧陳楨怡被指出席富豪飯局　發長文伸冤求清白

2022年冠軍林鈺洧（𝐃𝐞𝐧𝐢𝐜𝐞）與2020年亞軍陳楨怡近日被拍得與同公司的譚嘉儀齊齊出席一個富豪私人飯局，有指飯局的搞手是一位上市公司執行董事，人稱「子辰」的富商曾俊豪，他在股壇上有「點石成金」的外號。

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有指三人出席富豪飯局

據知，日前林鈺洧、陳楨怡以及譚嘉儀，齊齊赴會到曾俊豪於灣仔一家高級餐廳舉行的私人飯局。

三女均穿上超短熱褲或迷你短裙上陣，並在VIP房內經常傳出舉杯暢飲的歡笑聲和喧鬧聲，飯局氣氛熱鬧，更有指三女又走到露天位置拍照，以及跟富豪合照，大家打成一片。

據指，曾俊豪有意在香港及東南亞地區發展娛樂事業，最近正籌備開拍電影，故找林鈺洧、陳楨怡以及譚嘉儀傾談合作大計。

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𝐃𝐞𝐧𝐢𝐜𝐞與陳楨怡發文澄清

今日（10月3日）𝐃𝐞𝐧𝐢𝐜𝐞與陳楨怡分別在社交網發文澄清表示是不實傳聞，當中𝐃𝐞𝐧𝐢𝐜𝐞表示「一直面對不實新聞，再次受傷害，但善心是打不死的。」

她發文寫道：

一直以來都希望存好心，做好事。相信做善事可以無時無刻，任何地方，跟任何人一起做。派月餅活動和一眾傷殘慈善團體的人禮貌吃飯是公司同意出席的。並沒有需要跟相關人士交換聯絡方式及聯絡，一切由公司經理人代安排。

一心只想在中秋節做善事，派月餅給傷殘和老人家，竟然被做文章⋯⋯報章上寫的人我不認識，只是在同一場合出現，沒有任何聯絡。」

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至於陳楨怡則表示：

原意是出席慈善活動派月餅，禮貌上安排和一眾慈善團體吃飯都得公司同意出席的，在場很多出席的義工人士和復康力量會長是第一次見面，之前並不認識和沒聯絡，而報章上的人我並不認識，相信也是其中一位善長。

一心只想趁未上橫店入組前做慈善活動，派月餅給老人家和有需要的人。這段不實的新聞或會對慈善團體來說帶來一些不必要的影響，實在心感無奈和不開心，希望此報道不會為慈善公益活動和幫助傷殘人士老人家的本質受到影響。

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