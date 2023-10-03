【金馬獎2023】《白日之下》《年少日記》分別獲5項提名　余香凝鍾雪瑩首度入圍爭影后

▲ 《白日之下》余香凝

將於11月25日舉行的《第60屆金馬獎》在今日（10月3日）公布入圍名單，當中多部港片獲提名，包括《白日之下》、《年少日記》、《但願人長久》、《填詞撚》等。

其中，《白日之下》、《年少日記》分別各獲5項提名，當中《白日之下》余香凝更憑此片入圍爭金馬影后，另外《填詞撚》鍾雪瑩亦入圍爭最佳女主角，這次也是二人首度入圍爭金馬影后。

▲ 《填詞撚》鍾雪瑩（左）

另外，《白日之下》的林保怡與梁雍婷入圍最佳男、女配角五強，《但願人長久》的謝咏欣就獲提名最佳新演員。

而《年少日記》童星黃梓樂亦入圍男配，同時此片入圍最佳劇情長片，也是今屆唯一入圍最佳劇情長片的香港電影。

▲ 《年少日記》黃梓樂

《第60屆金馬獎》入圍名單（部份）

最佳劇情片

《石門》

《關於我和鬼變成家人的那件事》

《年少日記》

《疫起》

《五月雪》

最佳導演

黃驥、大塚龍治《石門》

程偉豪 《關於我和鬼變成家人的那件事》

蕭雅全 《老狐狸》

張吉安 《五月雪》

黃精甫 《周處除三害》

最佳男主角

許光漢《關於我和鬼變成家人的那件事》

林柏宏《關於我和鬼變成家人的那件事》

吳慷仁《富都青年》

王柏傑《疫起》

阮經天《周處除三害》

最佳女主角

胡伶 《菠蘿，鳳梨》

林品彤 《小曉》

鍾雪瑩 《填詞撚》

陸小芬 《本日公休》

余香凝 《白日之下》

最佳男配角

陳澤耀 《富都青年》

黃梓樂 《年少日記》

陳慕義 《老狐狸》

傅孟柏 《本日公休》

林保怡 《白日之下》

最佳女配角

劉奕兒 《老狐狸》

陳意涵 《小曉》

萬芳 《五月雪》

方志友 《本日公休》

梁雍婷 《白日之下》

最佳新導演

阿爛 《這個女人》

王禮霖 《富都青年》

卓亦謙 《年少日記》

李鴻其 《愛是一把槍》

孫杰 《大山來了》

最佳新演員

鄧金煌 《富都青年》

洪瑜鴻（春風） 《請問，還有哪裡需要加強》

胡語恆 《少男少女》

謝咏欣 《但願人長久》

葉曉霏 《青春並不溫柔》