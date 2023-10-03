【深圳好去處】深圳最大滑雪場優惠$107玩2小時　卡魯冰雪世界設施豐富打卡位多

▲ 「卡魯冰雪世界」位於深圳觀瀾湖生態運動公社內，香港過去也算方便。

愛玩雪的大人小朋友，必定要到訪今年3月開業的深圳「卡魯冰雪世界」，是目前深圳最大滑雪場，佔地約5,400平方米。卡魯冰雪世界現推出低至46折優惠，最平低至$107/位，可以體驗極致的滑雪及各項冰雪遊樂活動，更玩足2小時。

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「卡魯冰雪世界」位於深圳觀瀾湖生態運動公社內，總佔地約1.2萬平方米，而滑雪館佔地約5,400平方米，室內有模擬造雪技術，雪質接近天然粉雪，溫度亦保持於-3℃至-5℃，滑雪道寬20米、長近120米，落差約10米，雪道表面平整，坡度緩，可乘魔毯直達出發平台。

無樑無柱式設計令空間非常廣闊，非常適合新手體驗滑雪樂趣，並盡享「山頂」一衝而下的樂趣。這裡更可作為運動日常培訓、專業比賽等大眾冰雪運動項目場地！第一次滑雪的朋友更可到綜合服務館的卡魯滑雪大師學院櫃檯諮詢教學服務，由專業教練進行教學。

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娛雪區

娛雪區提供雪圈滑坡、螺旋滑梯、兒童挖掘機、兒童雪橇及兒童雪地車等各項冰雪遊樂活動。除此之外，還有無動力遊樂設施拓展項目、親子空間。還設有瑞士少女峰、「斯芬克斯」觀景台、威尼斯聖馬可鐘樓、芬蘭獵人小屋等仿景，構成了娛雪區頗具異國特色的童話小鎮。場景設置豐富，最適合打卡的朋友。溫馨提示，場館不提供娛雪道具（雪槍、雪鏟等），客人可自帶乾淨無污染的娛雪玩具，或者到場館內購買。

門票分日場及夜場，分為2小時及3小時的滑雪及娛雪門票，現推出低至46折優惠，最平低至$107/位。票價亦包租借雪服如滑雪鞋、頭盔、滑雪板等、魔毯及儲物櫃，可好好練習滑雪為今個冬季的滑雪旅遊做好準備！

▲ 「卡魯冰雪世界」開放時間表。（網上圖片）

深圳卡魯冰雪世界

地址：廣東省深圳市龍華區高爾夫大道15號觀瀾湖生態運動公社

交通：乘坐港鐵到落馬州站，出關後再轉乘地鐵直接抵達觀瀾湖站。

地鐵4號線觀瀾湖站A出口，經觀瀾海洋世界入口進園，再按指示前往滑雪場。

公交車312路、B877路、B880路、M258路、M285路、M289路可直達觀瀾湖地鐵站2站

【購票詳情】

開放時間：10:30-21:00(周一至周日20:00停止入園)

上午場 10:00-12:30

中午場 13:00-15:30

下午場 16:00-18:30

夜場 18:30-20:00

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場館裝備：遊客入閘後進入裝備區，可領取滑雪、娛雪裝備，場館內設有更衣區和儲物櫃。

領取裝備及更衣流程：

領取雪服及滑雪鞋或娛雪鞋

更換雪服和雪鞋

領取滑雪板（雙板需領手杖）及頭盔

門票不含手套、護具、雪鏡、面罩

裝備尺寸：

娛雪鞋尺碼範圍：28-47碼

雪服適合身高範圍：110-190cm

如與遊客實際情況不符，則不可享受相關裝備使用權益，請您自備遊玩裝備

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責任編輯：王明芳