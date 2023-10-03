【大閘蟹】國金軒翠亨邨蟹宴比拼　加推無限暢飲升級享受

▲ 國金軒秋冬大閘蟹盛宴

大閘蟹季節又回歸！今年兩大粵菜食府翠亨邨及國金軒，即日起便推出不同風味組合的大閘蟹宴。中環國金軒更是首度推出國金軒秋冬大閘蟹盛宴。

而翠亨邨的大閘蟹燒乳鴿套餐及尊尚鮮香大閘蟹套餐，均以江蘇大閘蟹作主角，炮製出6道金黃鮮香的菜品。

▲ 翠亨邨珍味大閘蟹宴（品牌提供)

翠亨邨江蘇大閘蟹

翠亨邨的大閘蟹燒乳鴿套餐，以兩隻四両清蒸大閘蟹做主角，高質來貨蟹肉鮮蟹膏香，配上蟹粉扒豆胚及蟹粉帶子炒飯，令菜式色香味層次以黃金級別大大提升，加上招牌脆皮燒乳鴿，回味十足。若想品嘗頂級大閘蟹的滋味，每位另加$250，即可由2隻四両蟹升級至六両蟹！

至於尊尚鮮香大閘蟹套餐，有六両頂級大閘蟹配蟹黃濃郁鮮味的生拆蟹粉小籠包，加上意大利黑醋蟹粉花膠春卷、萵筍炒石斑魚絲，並精心挑選咸亨雕皇廿五年陳花雕酒及芳香的美紐緹酒莊「M」粉紅葡萄酒。

▲ 美酒佐以萵筍炒石斑魚絲。(品牌提供)

套餐分別提供美酒加配優惠 (套餐每位加HK$188) 及兩小時無限暢飲兩款美酒優惠 (套餐每位加HK$238)。

國金軒首推出大閘蟹宴

名人飯堂國金軒今年首度推出國金軒秋冬大閘蟹宴，嚴選品質最肥美上乘的6両大閘蟹作清蒸大閘蟹，另一道蟹粉玉珠澳洲龍蝦球，具不同海鮮的味覺衝擊。

蟹粉炒千層蛋白跟蟹粉入口幼滑如絲，盛宴中的湯品石斛燉法國鵪鶉花膠湯滋補養顏又養生，前菜西班牙黑豚叉燒皇用上脂肪均稱的西班牙黑豚製作，令人充滿期待！

▲ 國金軒清蒸大閘蟹2隻（6兩）。(品牌提供）

國金軒特別挑選了3款美酒佳釀作配對 (套餐每位加$268)，包括慕赫十二年單一麥芽威士忌、咸亨雕皇廿五年陳花雕酒及美紐緹酒莊「M」粉紅葡萄酒，亦可選擇無限暢飲以上三款美酒兩小時 (套餐每位加$388)！

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記者:Eric