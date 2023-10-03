【槍擊案】胡慧沖直擊Siam Paragon槍擊逃生　東瀛遊稱無團在曼谷

▲ 胡慧沖直擊Siam Paragon現場市民逃生（胡慧沖Youtube）

泰國曼谷市中心暹羅百麗宮百貨 Siam Paragon 今日下午發生槍擊案，網上片段可見，市民及遊客紛紛從商場逃出，亦有人躲進商店及洗手間暫避。據當地傳媒報道，事件中有3人死亡，當地消息指其一名死者是藥劑師；另外有3人受傷。泰國警方表示，已拘捕一名14歲疑犯。

旅居泰國的「泰國通」胡慧冲亦在社交平台發放1條短片，他當時正在 Siam Paragon 工作，現場所見，商場內的市民及遊客四散，大多數已走到地面離開，有商店職員連忙拉閘。他最後亦隨保安指示，連同其他人經後樓梯落到地面離開。而商場外氣氛緊張，不少人逃離商場附近。

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據當地傳媒指，商場關閉出入口，鄰近車站亦已關閉；據報槍手棄械投降，當地正跟進事件。

東瀛遊執董禤國全向TOPick表示，現時所有泰國團已返港，事發時沒有團隊在現場，數日後才有泰國團出發，會留意當地情況。他又指，團隊已較少前往該商場。

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責任編輯：吳雋妍