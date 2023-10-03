【金馬獎2023】余香凝提名爭金馬影后喜極而泣　林保怡梁雍婷齊憑《白日之下》入圍

▲ 《白日之下》余香凝

《第60屆台灣金馬獎》公布入圍名單，由爾冬陞監製、簡君晋編劇及執導電影《白日之下》一共獲得五項提名，包括余香凝（Jennifer）入圍最佳女主角、林保怡（Bowie）及梁雍婷（Rachel）分別入圍最佳男、女配角，另外電影亦有份角逐最佳美術設計及最佳造型設計。

去年首次入圍金馬獎角逐最佳女配角的Jennifer，今年再下一城，憑《白日之下》記者曉琪一角首度獲提名金馬最佳女主角。

【金馬獎2023】《白日之下》共獲5項提名 余香凝鍾雪瑩首度入圍爭影后

▲ 《白日之下》

余香凝非常激動

Jennifer一直留守電視前，觀看網上直播入圍名單記者會，一聽到自己名字時，忍不住流淚大叫：「好開心，個人到而家都仲未平復，因為坐緊月，第一年可以坐定定喺電視旁睇金馬獎入圍名單直播。」

她續指：「媽媽在我左邊，囡囡在我右邊，其實囡囡唔知發生咩事，但突然見到我哋好激動，媽咪錫我塊臉，佢又走過嚟錫我塊臉，我覺得呢刻係我人生十大最驚喜、開心的瞬間，加上有媽咪同囡囡同我一齊分享。亦都好開心保怡哥、Rachel、美術指導、造型設計等可以入圍，因為我真係極之喜愛這齣戲，雖然部戲喺香港未上映，但都希望可以藉今次入圍帶動大家入場及關注，了解下呢齣戲究竟想表達甚麼、留意緊甚麼事，係一個需要大眾關注嘅社會議題。雖然我知道坐月唔可以喊，但真係忍唔住激動到喊，我會努力坐月、積極修身，希望11月出席金馬獎時靚點，不會太肥同太腫。」

▲ 余香凝喜極而泣。

林保怡首獲電影提名

至於入行超過30年的Bowie就迎來演藝生涯首個電影獎項提名，憑戲中演殘疾院舍舍監一角，入圍今屆金馬獎最佳男配角。

Bowie難掩興奮心情，他直言：「今次入圍金馬獎當然開心，又演了這麼多年戲，雖然未得獎但都得到一啲認同。其實自己最近忙於運動、跑步，一直保持好體態，仲有實行斷食方法168中。而電影方面就會遲啲再拍戲，其實之前已經拍落四部戲，希望可以快啲面世。」

他並指：「《白日之下》會在11月初上映，希望大家支持我們的創作，戲中除我以外，我覺得John哥姜大衛老師、胡楓老師等人都演得相當出色，新人都一樣好，所以今次獲提名有點意外，因為我們戲中的對手都很強，覺得大家的演技相當好，多謝大家。」

▲ 林保怡

梁雍婷感謝前輩

另外，戲中飾演院舍院友的梁雍婷，就獲提名最佳女配角，Rachel心情亦都非常激動，期待與劇組飛到台灣出席頒獎典禮及食鐵路便當。

Rachel說：「首先多謝金馬獎評審嘅肯定，特別想多謝監製爾冬陞、導演簡君晋、編劇Iris同阿楓、《白日之下》所有演員及幕後整個團隊一齊共同創作咗一套別具意義嘅電影，希望到時公映觀眾會入場支持。」

最後，她說：「特別想多謝飾演小明嘅周漢寧，多謝佢喺拍攝過程中同我一齊行呢段旅程。最後再一次恭喜Jennifer、保怡、Albert、陳巧倩、謝靄琳。期待去台灣食素鐵路便當！」

▲ 梁雍婷

最新影片推介：林盛斌專訪

《白日之下》在第60屆金馬獎所獲提名如下：

最佳女主角－余香凝

最佳男配角－林保怡

最佳女配角－梁雍婷

最佳美術設計－潘燚森、謝靄霖

最佳造型設計－潘燚森、陳巧倩