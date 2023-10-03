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【港大校委會】10港大校董發聲明斥校委會放任處理　促校方解除保密要求並公開文件

社會 20:30 2023/10/03

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10名港大校董今日（3日）發公開聲明，促請校方解除保密要求並公開有關文件，以便持份者評斷。（資料圖片）

原定於今日（3日）召開、處理涉及校長張翔多項投訴的港大校委會特別會議已取消。10名港大校董今日發公開聲明斥校委會放任處理，至今未就事件作回應，呈現「群龍無首」及「管治混亂」印象，嚴重影響大學聲譽，並促請校方解除保密要求並公開有關文件，以便持份者評斷；並冀成立獨立調查委員會作公開聆訊，找出真相。

據10名港大校董，包括畢業生議會主席麥東榮發表的公開聲明指，校委會至今並未就事件及會議安排作出任何正式公布及回應，呈現出「群龍無首」及「管治混亂」的印象，嚴重影響大學聲譽，對此感到失望及遺憾。

聲明亦提及，校委會在《校務委員指引及守則》下，運作須平衡保密及透明原則，以便保障委員在「無顧慮」的基礎上商討，但認為是次事件顯示會方並無落實有關保密原則，以致校長張翔分發有關文件予各委員後1小時，便遭個別媒體披露；同時認爲保密要求已無助解決問題，反而成為「選擇性發放資料的掩護」。

因此，各港大校董促請管治機構，尤其是校委會及校長辦公室，盡快解除保密要求並公開有關文件，以便校内及校外持份者作出評斷；並冀成立獨立調查委員會作公開聆訊，找出真相，以保障港大聲譽。

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責任編輯：梁凱婷

 

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