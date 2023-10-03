【金馬獎2023】《年少日記》成今屆唯一入圍最佳電影港片　黃梓樂爭最佳男配角

▲ 《年少日記》黃梓樂

《第60屆台灣金馬獎》公布入圍名單，由爾冬陞監製、卓亦謙導演的「首部劇情電影計劃」第五屆大專組得獎作品《年少日記》獲5項提名，當中包括入圍候選最佳劇情長片、最佳新導演等，亦是今屆金馬獎唯一入圍爭最佳劇情長片的香港電影。

監製爾冬陞表示： 「有老懷安慰的感覺」，至於導演卓亦謙稱 ：「 第一次拍電影之前，我的本業是寫劇本的，一直很喜歡說故事，所以得到劇本上的肯定，對我來說有很大的意義，彷彿有人拍拍我的肩膀說：要繼續做自己喜歡的事情喔

另外，入圍最佳男配角的童星黃梓樂表示：「首先好多謝導演卓亦謙哥哥畀機會我，第一次睇劇本嘅時候已經睇到喊， 一套好打動人心嘅電影， 而且係第一次收到全套戲嘅劇本， 好多謝導演嘅信任， 拍嘅時候冇諗過入圍定唔入圍， 只希望自己盡力去做， 希望大家都可以支持《年少日記》。

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▲ 《年少日記》

《年少日記》在第60屆金馬獎所獲提名如下：

最佳劇情長片-《年少日記》

最佳原著劇本-卓亦謙

最佳新導演-卓亦謙

最佳男配角-黃梓樂

最佳剪輯-陳曉進、卓亦謙

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