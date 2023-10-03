【O camp風波】教大強制要求所有參加者受訓　嶺大學生大使監督制止不雅行為

▲ 今年暑假多間大學迎新營連接爆出風化案或流出不雅影片。（資料圖片）

今年暑假多間大學迎新營（O Camp）連接爆出風化案或流出不雅影片，多間大學均計劃改善新活動管理措施。教育大學擬派員監督活動進行，並強制要求學生組織提交活動報告及出席名單，並要求所有參加者接受培訓，以加強確保迎新活動守法、安全地進行；嶺南大學則考慮在每個迎新活動中，強制委派學生社團幹事擔任「反欺凌與性騷擾大使」，監督活動有否出現不雅行為。

立法會教育事務委員會將於周五（6日）討論大學學生活動管理及品德教育，教育局今日（3日）透過呈交立法會文件表示，因應本學年個別迎新活動發生廣受社會關注事故，多間大學已表示將對迎新活動管理作出檢討及提出改善措施，例如加強對迎新活動的監督及管理安排 ，以及借鑑其他大學安排委任學生大使或委派人員進行實地監察等，另進一步完善事故通報機制。

文件顯示，8間資助大學及3間自資大學均有計劃檢視及提升迎新活動安排。上月初1名教大男生捲入多宗迎新營非禮、性侵案，教大稱已於上月成立專責小組審查現行指引、監督和管理迎新活動安排，將通過多方面加強確保未來活動以守法、安全方式進行，包括強制要求學生組織和參與者在活動前進行培訓；強制提交活動報告和出席名單；由不同大學成員組成小組審查提案和活動；指派主管、領導者和觀察員監督和報告活動進展等。

港大護理系迎新營早前亦爆出非禮案。港大則說，有定期檢視活動政策及指引，並致力加強教育及培訓方針以提高學生活動組織者意識，並將繼續觀察社會環境變化所帶來的期望和需求，迅速針對品德教育政策和課程，作出有需要、適當及對學生最有利的調整。

流出迎新營意識不良影片的嶺大，則要求學生社團參加「迎新活動前訓練營」，以提高盡責領導意識，培養對新生的同理心，並考慮在每個迎新活動委員會中，強制設立「反欺凌與性騷擾大使」，由相關社團幹事擔任，委託其監督迎新活動有否出現不雅行為，並有義務立即阻止及向學生處報告。嶺大網頁亦會公布已獲批准迎新營程序和內容，助新生報名前掌握資訊。

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記者：馮琪雅