【世紀暴雨】「A4聯盟」倡設「海綿城市」　促增建蓄水池與排洪渠

▲ 「A4聯盟」倡政府增建市區蓄水池與排洪渠。（A4聯盟fb圖片）

近期香港接連遭受超強颱風及「世紀暴雨」侵襲，多區出現嚴重水浸，立法會「A4聯盟」聯合香港社建協會提出多項建議，要求政府有必要盡早提升本港的防洪與排洪能力，全方位建設「海綿城市」。

「A4聯盟」倡政府增建市區蓄水池與排洪渠，以減少向下流的水流。他們認為應在香港各區的水浸黑點附近建設地下蓄水池，特別低窪地區及過去常出現水浸的區域，同時政府應改進部分舊區管道設計容量至應付200年一遇暴雨，與新市鎮如沙田、將軍澳等看齊。

在公眾教育方面，「A4聯盟」認為政府及社會各界，有必要進一步提高對維護斜坡安全及防範山泥傾瀉的意識，警醒業主或獲授權人士，應保持室內和室外的排水系統暢通，減少積水和水浸風險，亦應定期檢查及維修私人斜坡，減低發生山泥傾瀉的機會。

「海綿城市」的作用

「海綿城市」是一個現代化雨水管理的概念，以「順應自然，彈性適應」的方式模擬大自然水循環，遵循「滲、滯、蓄、淨、用、排」六個方針的整合防洪管理，令城市像海綿一樣，在下雨時能夠滲水、吸水、蓄水、淨水，並在有需要的時候把蓄存的雨水釋放並加以利用，最後才讓雨水排放。「海綿城市」概念的設計元素包括多孔路面、雨水滯留及處理池、蓄洪池、蓄洪湖及綠化設施。

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記者：戴朗希