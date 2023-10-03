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【六合彩】$6,700萬頭獎有結果　即睇頭獎有無你份？

社會 21:35 2023/10/03

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6,700萬六合彩今日（3日）攪珠！總投注額逾1億元。

攪珠結果如下：

8、16、32、39、40、43，特別號碼29號。

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記者：陳梓蔚

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