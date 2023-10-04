阿姐坦言不認識鄭少秋長女　汪明荃談欣宜近況：朋友話佢冇咩事

▲ 汪阿姐（汪明荃）談及秋官鄭少秋與前妻沈殿霞（肥姐）的女兒欣宜。

秋官鄭少秋長女鄭安儀近日輕生，曾與秋官是好拍檔的汪阿姐（汪明荃）昨天（3日）為品牌拍廣告時被傳媒問及詳情，不過阿姐坦言知道秋官有個長女，但雙方並不認識。

阿姐又被問及秋官的另一女兒鄭欣宜（Joyce）的近況，阿姐表示與欣宜聯絡不多，並透露有相熟朋友稱她沒甚麼事。

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阿姐不認識秋官長女

阿姐連續35年為床褥及枕頭品牌擔任代言人，昨天為品牌拍攝新一輯廣告片，並獲品牌老闆親臨探班。

阿姐接受傳媒訪問，被問到鄭安儀輕生身亡一事時，她坦言只知道秋官有個長女，但不認識對方。

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與欣宜少聯絡

此外，秋官與前妻沈殿霞（肥姐）的女兒欣宜神隱近半年，一直沒有露面或更新社交平台，令不少粉絲都很擔心。

阿姐被問及欣宜的近況，她表示與欣宜聯絡不多，且就此開腔：「我覺得佢瘦咗好多囉，我以為佢減肥添。不過我有啲朋友同佢熟嘅，都話佢冇咩事。」

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