【子宮肌瘤】女子懶理患子宮肌瘤　10年後手術終取出109個腫瘤

▲ 內地陝西一名50歲女子患上子宮肌瘤，但並未重視，結果10年後求醫竟取出109個腫瘤。

身體出現不適應及早處理！陝西一名50歲女子10年前進行身體檢查時發現體內有子宮肌瘤，但當時並未重視，直到近2年出現尿頻、月經增量、頭暈無力等情況才終於決定求醫。結果進行檢查後竟發現體內有一個巨大的子宮肌瘤，之後醫生為她進行手術，取出多達109個腫瘤。

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綜合《陝視新聞》、《澎湃新聞》等內地媒體報道，該名來自西安的女子在10年前發現自己體內有子宮肌瘤，但當時並未重視治療。之後她的體態逐漸圓潤，原本以為是上了年紀而導致發福，但近2年開始出現尿頻、月經增量、頭暈無力等症狀，於是決定到醫院進行檢查。

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結果檢查後發現，女子隆起的腹部內竟有一個大小如同6個月胎兒的子宮肌瘤，醫生隨即為她安排手術處理。之後經過4小時的手術，醫生終於成功從張女婦中取出重2.02kg的肌瘤組織，粗略估計約有109個子宮肌瘤。所幸女子術後恢復良好，亦已順利出院。

何謂子宮肌瘤？

婦產科專科醫生方秀儀曾接受TOPick訪問，講解子宮肌瘤（Uterine fibroids/leiomyomata）的症狀成因。她指出子宮肌瘤是常見婦科疾病，俗稱「纖維瘤」，是子宮的平滑肌增生造成的良性腫瘤。子宮肌瘤主要分3種︰黏膜下肌瘤、漿膜下肌瘤和間質性肌瘤，其生長位置、症狀和影響各有不同。

35歲以上女士，約30%人會患上子宮肌瘤；40歲或以上女士，患有子宮肌瘤比20至30歲患有子宮肌瘤的機率高10倍；到50歲更增至80%機會。

症狀

方醫生指，多數患者有月經的問題，例如經期日子拖長而周期縮短、經量過多、持續經痛或出現貧血等。有些患者會因子宮肌瘤體積變大，腹部凸出，壓著直腸或膀胱而造成便秘或尿頻。

成因及高危人士

以下女性患子宮肌瘤風險較高：

40歲或以上：比20-30歲患有子宮肌瘤的機率高10倍

有相關家族病史：機率高3倍

從未生育：曾分娩三次或以上的婦女，與未生育的婦女進行比較，風險降低80%

肥胖：因為體內雌激素較高

方醫生表示，暫時並無預防方法。不過，食品添加劑、大豆也會增加患子宮肌瘤的風險。其中，進食大豆的風險會增加2.5倍。

子宮肌瘤治療方法

方醫生指，子宮肌瘤是一個個不規則的腫瘤，所以子宮是不規則地脹大，一般治療方法如下：

可以用手術切除。視乎子宮肌瘤的大小及和症狀的嚴重程度，一般會先觀察，或透過藥物如止血藥、止痛藥、荷爾蒙療法等療法紓緩出血症狀。收經後肌瘤普遍會慢慢縮小。除了開刀切除子宮肌瘤或子宮，現在還有子宮內膜熱熔術及子宮動脈栓塞術等。

7種食物慎吃

本港註冊中醫師何慧欣曾在facebook上分享7種含雌激素食物，包括燕窩、雪蛤膏、蜂皇漿、乳鴿、羊胎素、雞皮、脂肪，其中動物脂肪因較易儲存雌激素，何醫師稱患有子宮肌瘤及乳腺增生的人士應盡量少食。她解釋到，子宮肌瘤及乳腺增生患者，應盡量避免進食雞皮、雞翼、雞翼尖、雞腳等位置，原因是雞皮及動物脂肪都比較容易儲存雌激素。何醫師提醒，偶然進食一次無妨，但記得「少吃多滋味、多吃壞肚皮」。

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責任編輯：羅嘉欣