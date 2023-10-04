【泰國旅行】曼谷槍擊案再惹安全警號　觀光局實用專線錦囊【附連結】

▲ 泰國是不少港人愛去的地方，但安全問題也要多留意。（經濟日報圖片)

泰國曼谷市中心遊客熱點暹羅百麗宮百貨（Siam Paragon）昨午發生槍擊案，一名14歲少年在商場內開槍，數百人在現場急忙逃生，槍手最後被制服。泰國警方証實事件造成兩死五傷，死傷者並各有一名中國公民。

事件令外界對泰國旅行的安全再度關注，如計劃即將再赴泰國的遊客，不妨參考泰國觀光局的安全指引。

▲ 槍擊擊令遊客感震驚。（影片截圖)

在泰國觀光局的台北辧事處官方網頁，便有以下建議：

如果遇到說話輕聲細語的男性或女性向你推銷珠寶店，多是不法的詐欺演員，有時還會巧妙以泰國政府推薦之名向觀光客推銷；或說服國際學生以超低價購買高品質珠寶，帶回所居地後，再以高價出售賺取差價，並常會以安全及稅率理由，建議用郵寄方式將珠寶直接寄上，但此多為詐騙手法。

在熱門景點前，如有人告訴你是某某節日所以景點不開放，並用很便宜的價格載遊客到附近景點參觀，請不要相信，通常他們會把遊客帶到珠寶店去。

觀光局建議最好方式就是直接拒絕、不要上當。如果遇到犯罪事情，請立即報警，如果不在觀光區，但遇上一般法律問題最好馬上連絡當地巡邏員警或旅客協助中心；如遇到比較嚴重問題，請立即連絡自己國家的大使館或領事館，請求協助與建議。

泰國實用專線：

泰國政府旅遊總局電話：(662)2505500

觀光警察電話：1155 (有中、英、泰三種語文，24小時服務)

計程車服務電話：1661

遊客服務中心電話：1672 (有英、泰二種語文，服務時間：08:00-20:00 )

泰國觀光局曼谷總局：www.tourismthailand.org

泰國鐵路局：www.railway.co.th、www.thailandrailway.com

泰國捷運（BTS）：www.bts.co.th

泰國捷運（MRT）：www.bemplc.co.th

曼谷國際機場：www.airportthai.co.th

泰國氣象局：www.tmd.go.th

泰國地圖及綜合性資訊網站：www.thaiwaysmagazine.com

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