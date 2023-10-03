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《你好，我的大夫》138萬觀眾收看　《國慶煙花耀香江》24.7點收視登榜首

娛樂 20:01 2023/10/03

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熱門 杭州亞運 鄭少秋 名校專區 林作 區區有好校 你好，我的大夫 新手爸媽 東張西望 30＋減肥 MIRROR

《你好，我的大夫》

TVB公布上周（9月25日至10月01日）收視，根據CSM媒介研究及YOUBORA收視資料數據顯示，翡翠台收視平穩。

資訊節目《東張西望》最高收視20.8點（134萬觀眾）；處境劇《愛‧回家之開心速遞》最高收視20點（128萬觀眾）；《你好，我的大夫》最高收視21.4點（138萬觀眾）；外購古裝劇《長風渡》最高收視18.2點（117萬觀眾）。

此外，「痞子兄弟姊妹」周嘉洛、陳瀅、JW、朱敏瀚主持的旅遊節目《約埋班Friend去旅行》最高收視13.4點（86萬觀眾）；真人騷《爸知弊！你嚟峴港湊吖！》最高收視13.8點（89萬觀眾）。

《歐洲鐵騎遊》

國慶煙花159萬觀眾收看

周六晚播出《歐洲鐵騎遊》最高收視13.5點（87萬觀眾）；電影《肥龍過江》最高收視12點（77萬觀眾）。

周日晚《香港同胞慶祝中華人民共和國成立七十四周年文藝晚會》最高收視16.5點（106萬觀眾）；緊接直播《國慶煙花耀香江》最高收視24.7點（159萬觀眾），登上收視榜首位置；《中年好聲音2》最高收視17.5點（113萬觀眾）。 

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撰文 : TOPick柴犬出動

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