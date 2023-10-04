【東張西望】港媽花16萬救子女慘遇神棍　曾被警告問朋友借錢等同破法【有片】

▲ 《東張西望》

昨晚（10月3日）的《東張西望》，講到一名媽媽黃小姐因被丈夫家暴，並在社工協助下搬走、獨力照顧兩名小朋友，兩名小朋友自去年開始一直生病，黃小姐的朋友看過小朋友們嚎哭的片段後，推薦黃小姐找「天眼師傅」幫小朋友，結果黃小姐就完全「中招」！

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「天眼師傅」出招

黃小姐本來以為免費，就在朋友陪同下前往與自稱「天眼師傅」的師傅見面，對方直指黃小姐的小朋友被下降頭，需在農曆7月前把問題處理好，「我幫你拍返個魂出嚟，再幫你執返你個小朋友出返嚟。」

師傅見黃小姐緊張小朋友，就馬上「出招」，指需付144,444元做法事兼稱可以分期付款，於是黃小姐先付了約6萬元。

當黃小姐付款後，師傅做了一個似是把東西掃出來的動作，並給予她兩條保平安手絕，更提醒她不可以把事情向任何人告知。

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向朋友借錢等同「破法」

「天眼師傅」說服黃小姐再做法事，聲稱她女兒體內的「東西」正在與她分離，「天眼師傅」看過黃小姐女兒的畫作表示見到很多眼睛，又稱降頭仍未消除：「嗰邊加緊料。」

「天眼師傅」請黃小姐再籌錢做法事，當師傅得知她向朋友借錢，也即是破法，需要再付97,777元封身。

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法寶為淘寶平價貨

師傅知道黃小姐不想再跟朋友借錢，就提議她參與疑似倫敦金的活動來賺錢。後來，黃小姐發現手上被指是法寶的紅繩，在淘寶上一束只售人民幣3.6元。

黃小姐共花了16萬元做法事，黃小姐朋友依然叫她相信天眼師傅，建議她借錢為小朋友解降頭。

▲ 黃小姐發現手上被指是法寶的紅繩，在淘寶上一束只售人民幣3.6元。（影片截圖）

做法事地方為裝修公司？

《東張西望》的王嘉慧致電予「天眼師傅」，接聽電話的人否認身份。

在某天中午，《東張西望》上門打算找「天眼師傅」，發現做法事的地方是屯門一個地舖，招牌寫著裝修設計公司，並且明顯是有一段時間未有人到來。

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