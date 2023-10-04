【蝨患困擾】巴黎爆「床蝨危機」入侵地鐵酒店咬旅客　政府憂影響奧運全城滅蝨

▲ 巴黎爆「床蝨危機」，入侵地鐵酒店咬旅客，政府憂影響奧運全城滅蝨。

床蝨又名木蝨，不但擾人，而且難以處理。法國巴黎近期爆發床蝨危機，不少公共設施都被發現有床蝨出沒，包括地鐵、戲院、酒店等等，有市民擔心無意中會將床蝨帶入屋，亦有官員表示憂心會影響明年奧運會的舉行。

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據《CNN》報道，巴黎自今年入夏以來，出現廣泛床蝨（Bedbug）問題，不少當地人於機場、地鐵、學校、戲院、巴士，甚至醫院、酒店等公眾地方都發現有床蝨，並拍片放上網，引發市民恐慌。

床蝨以吸食人血維生，有市民表示曾於戲院內逗留一場電影的時間，手臂已被咬至通紅；有旅客則指，搭火車時會確保行李緊閉，回家後亦會首先清洗所有衣物，以免將床蝨問題帶回家。

法國國家食品環境及職業衛生安全局（ANSES）風險評估專家Johanna Fite解釋，床蝨問題主要是因為人口移動、旅行時在外短期住宿，將藏匿於行李箱的床蝨或及蟲卵帶回家。而床蝨對殺蟲劑的抵抗力愈來愈強，導致數量不斷增加。

事實上，法國衛生部門於今年7月發表的報告提及，指2017至2022年間，法國有超過一成住戶家居出現床蝨問題。對此，法國交通部長波恩（Clement Beaune）於9月29日表示，下周將召集交通運輸廠商，採取進一步措施。

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巴黎官員和工會亦呼籲政府採取行動。巴黎市政廳早前要求總統馬克龍政府協助，消滅於公共交通、場館及住宅的床蝨，並要求成立國家級別工作小組應對問題。另一方面，巴黎副市長格雷瓜爾（Emmanuel Gregoire）表示，巴黎正準備舉辦奧運會，政府必須「盡可能迅速有效地」協調全國各級行動，防止床蝨問題進一步擴散。他亦表示，床蝨問題「普遍存在」，

實際上沒有人是安全的…你可以在任何地方染上床蝨，並將它帶回家，直到它們繁殖和擴散之前，無法及時發現。

格雷瓜爾指，3年前法國也曾發生床蝨危機，當時政府發起防治運動，成立網站及資訊熱線等，但成效不太理想，「每天有360萬人來到巴黎，而且床蝨不會停留在城郊」。不過，他也提醒民眾不需對此「歇斯底里」，因為除蟲專業人員表示，目前的除蟲行動與正常情況相比已超乎比例，而且仍在持續增加中。

對於巴黎即將主辦2024年奧運，格雷瓜爾並不擔心，他表示床蝨問題「對於奧運沒有威脅」，「床蝨以前就存在，以後也會存在」，並指出這是每個人共同努力解決問題的好時機。

正確滅床蝨/木蝨方法

床蝨又稱臭蟲，主要棲息床舖、床板等地方，牠們不帶毒性、不會傳播疾病，但會叮咬人類，以吸食人血維生，令人皮膚紅腫、痕癢難耐，有時甚至會有水泡。TOPick綜合消委會及專家意見，教大家認出床蝨為患的跡象﹑防治床蝨的方法，以及滅蟲公司的服務價錢。要消滅床蝨/木蝨，有以下幾種辦法：

吸塵器處理

蒸氣噴射

清洗紡織品

熱力處理

化學防治

環境防治

香港蟲害控制從業員協會會長梁廣源表示，若居所內有床蝨，一般市民較難自行將其殲滅，如聘用專業的滅蟲服務，基本上需最少施行2至3次滅蟲工序，而處理長短及處理次數需視乎蟲患的嚴重程度、需要處理的範圍及居所環境而定。

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責任編輯：羅嘉欣