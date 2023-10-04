【網絡熱話】餐廳最低消費每人$16 港媽攜子女消費$60索取清水被職員狂「單打」

▲ 港媽網上公審餐廳！

很多餐廳都會設最低消費，因為香港租金貴、人工高，近日有港媽就帶同一對年幼仔女光顧筲箕灣1間冰室，店方在牆上貼上每位客人最低消費16元的告示，港媽就點了60元的餐點與子女分享，3人每人消費$20，看似符合了要求，但當港媽向水吧職員索取清水，卻被對方「單打」及斥責她一家佔用位置太久。港媽不滿向侍應投訴，但侍應稱「我哋都受過唔少佢（水吧職員）嘅氣」，她最後決定發文公審，引來街坊討論。

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港媽在網上群組筲箕灣西灣河關注組發文，指自己為了令小朋友開心，去到一間冰室幫襯，一對仔女分別2歲及4歲，因為小朋友年幼，所以吃不下兩個餐，但見到餐廳的告示「最低收費每人$16」，所以就叫了一個全日餐share，但港媽就聽到水吧入面的男職員不滿她只叫一個餐。港媽不以為然，後來她再向侍應拿一杯清水，水吧的男職員好大聲講「食咁少嘢要成十杯水」。又不滿她們「一家大細坐咁耐」。港媽則在發文中澄清表示「當時由落單計起只係30分鐘，仲要等咗一段時間先有嘢食，而且餐廳仍然有很多吉位」。

港媽遂向侍應投訴，對方不停道歉，港媽詢問水吧男職只是否老闆，不過侍應沒有正面回答，只是表示「我哋都受過唔少佢（男人）嘅氣。」港媽最後更表示

口碑會係證據，呢間餐廳真係無下次！

帖文引起網友極大迴響「既然今次係小朋友揀而決定入去食。 食完就要教小朋友，長大唔可以好似個男伙記咁樣無禮貌，然後講明俾小朋友知因為咁所以唔會再去呢間餐廳，要小朋友記住。」、「就算係小店就大晒咩，要限時限食，揾鬼去食，最離譜係態度」、「見到所有最低消費嘅餐廳都唔會幫襯，呢個文化都唔知幾時開始，餐廳好吃嘅自然會叫多一二個餐，唔好食點解要俾錢受氣呢。」

亦有人指港媽與店方對最低消費的定義不同才引起誤會，「最低消費$16每位，唔係指最低總消費額$48，係指每人都必須order一樣嘢、一份餐，而嗰一樣嘢唔夠$16都可收夠$16！所以嚴格嚟講係收平咗你$32」。港媽其後則回應，強調不介意點餐，但不能容忍無禮對待，「少出街食嘢，真係唔知道，只係按字面意思理解，多謝你提出。如果真係咁，我唔介意伙記提下我哋，會叫返多啲嘢，但我哋唔接受男人單打無禮嘅行為」。

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責任編輯︰王明芳