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【泰國槍擊案】直撃曼谷旅遊熱點槍擊案　「泰國通」胡慧沖呼籲別拍片應及早離開

娛樂 11:40 2023/10/04

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「泰國通」胡慧沖提醒大家於危急情況下別留在原地拍片。

曾於亞洲電視主持節目《今日睇真D》的「泰國通」胡慧沖長居於泰國曼谷，他昨天（3日）於曼谷暹羅百麗宮購物中心（Siam Paragon）進行日常拍攝工作時遇上槍擊事件，並直擊當時的情況。

不過，胡慧沖於事後指自己是反面教材，並提醒大家於危急情況下別留在原地拍片，應盡早逃離現場。

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直擊商場槍擊案

胡慧沖於槍擊案發生期間曾拍片，其後以「2023/10/3 💥【突發】現場直擊曼谷Siam Paragon商場有槍擊事件，正疏散人群！我日常拍攝中途巧遇突發事件！~✹香港#移居泰國 旅遊達人Roger Wu胡慧冲」為題，並於YouTube分享影片。

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胡慧沖報平安

不少網民觀看影片後都表示邊看邊緊張胡慧沖的情況，胡慧沖其後於FB發文寫道：

多謝大家的關心🙏🙏
我冇事已經 安全回家了，只是今次事件導致三死五傷，希望死者可以安息，受傷者早日康復，兇徒可以得到應有的懲罰！
但願悲劇不再發生🙏🙏🙏🙏   

不幸事件已經發生，胡慧沖指自己今次做了反面教材，並呼籲大家別學他在原地拍片，提醒大家應盡早離開危機四伏的現場。

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

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