【直擊有片】金鐘政總外有人疑持刀襲保安兩人傷　17歲男被捕

▲ 金鐘政總行人天橋外，發生傷人案。（曾秋文攝）

金鐘政府總部外，今早（4日）疑有人持生果刀向人襲擊，兩名分別57及60歲保安受傷。

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事發於上午10時20分，警方接報稱金鐘中信大廈對出行人天橋，10多歲少年手持生果刀，向政府總部保安襲擊。據了解保安二人遭𠝹傷手、扭傷腳，疑兇遭當場制服。警方圍封事發現場，地面遺下一個背囊似是證物，附近通道仍有大批市民職員路過。

警方在現場拘捕一名17歲男子，涉嫌傷人，現正被扣留調查。中區警區重案組正積極跟進該案，包括追查該宗傷人案的動機。

政府下午發聲明表示，強烈譴責有關暴力行為，並強調警方會徹查案件，執法必嚴、違法必究。發言人表示，香港是法治社會，絕不容忍任何暴力行為，對所有違法行為必定追究到底。行政署事後已指示政府總部的保安人員繼續提高警覺，而警方亦在政府總部一帶加強巡邏，以保障政府總部職員、訪客和市民的安全。政府亦向受傷的保安人員致以慰問，並祝願他們早日康復。

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記者：曾秋文