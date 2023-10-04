【香港小姐】鄭嘉穎陳凱琳搬複式大屋　內裏設計曝光大花園巨型飯廳

▲ 新屋好大呀！

前港姐冠軍陳凱琳（Grace）與鄭嘉穎婚後為他誕下三位兒子，一家五口幸福美滿。雖然Grace淡出幕前轉型做KOL，她不時拍片分享其生活點滴，日前她在小紅書晒出在家中舉行派對的照片，有網民更發現她已經搬離何文田豪宅，並進駐複式大屋。

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豪宅曝光

從Grace分享的相片可見，眾人在一個複式單位玩樂，豪宅中有一條大樓梯，容納了8個小朋友，空間感十足。

樓梯旁邊更放滿Grace與鄭嘉穎的恩愛合照，而客飯廳有一張巨型飯枱，放了13盤外賣到會，Grace更開心合照。

屋外更有一個大花園，早前Grace曾晒出在花園慶祝二仔生日，更放滿不少氣球及佈景，小朋友在花園玩耍，鄭嘉穎則坐在一旁抱着細仔Carlos鍚他的面頰，父愛滿瀉。

▲ 新屋非常闊落。

舊屋何文田

據知鄭嘉穎在2016年斥2349.5萬元買入何文田皓畋兩個2房單位，面積合共1,090呎，一直有傳兩公婆將兩個單位打通成大屋，當時的設計以木色為主調。

今年3月時已見他們家中佈置有變，5月時黎耀祥一家及陳凱琳胞弟Derek分別到訪，亦於新居同一位置合影。6月父親節時，鄭嘉穎親自下廚煮意粉，並直接放在雲石飯桌，已非以往的木製飯桌，家居環境也與之前不同，換成白色為主色，可見他們早已搬到新屋居住。

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