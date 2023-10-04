  • 33°C
香港時間 : 20231004日 (週三) 12:46
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 杭州亞運 鄭少秋 名校專區 林作 區區有好校 你好，我的大夫 新手爸媽 東張西望 30＋減肥 MIRROR
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【颱風消息】小犬將沿廣東沿岸向偏西移動　天文台今晚至凌晨掛一號波

社會 12:20 2023/10/04

分享：

分享：

熱門 杭州亞運 鄭少秋 名校專區 林作 區區有好校 你好，我的大夫 新手爸媽 東張西望 30＋減肥 MIRROR

小犬會在今日下午進入本港800公里範圍。（湯致遠攝）

天文台表示，強颱風小犬的外圍下沉氣流正為華南帶來大致晴朗的天氣。在上午10時，小犬集結在高雄以東約330公里，預料向西或西北偏西移動，時速約12公里，移向台灣南部一帶。

小犬會在今明兩日移向台灣南部一帶。

按照現時預測路徑，熱帶氣旋小犬會在今晚（4日）至明日（5日）凌晨進入本港800公里範圍內，天文台屆時會發出一號戒備信號。預料小犬會橫過台灣南部並移向廣東東部沿岸，隨後向西移動靠近珠江口一帶，同時受東北季候風影響逐漸減弱。小犬對本港天氣的影響視乎其減弱速度和與珠江口的距離。現時預計受小犬及季候風影響，本港周末期間可能會有狂風驟雨，吹偏北強風，部分地區包括離岸及高地風力尤其大，天氣顯著較涼。

受小犬外圍下沉氣流影響，華南沿岸極端酷熱，而高溫觸發的驟雨及雷暴會影響該區。本港今日部分時間有陽光，天氣酷熱。下午局部地區有驟雨及雷暴。吹輕微至和緩北至西北風。市區氣溫維持在約28至34度，部分地區達36度。

天文台展望，明日（5日）仍然酷熱，但局部地區有驟雨。隨後兩三日天氣漸轉不穩定，風勢較大。

點擊圖片放大
+2

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：黃穎津

相關文章

【偷拍案】將軍澳21歲少女遭偷拍　警緝年約20餘歲短髮灰衣男
今日 09:17
【偷拍案】將軍澳21歲少女遭偷拍　警緝年約20餘歲短髮灰衣男
【珍惜生命】香港仔男子墮樓　昏迷送院搶救不治
今日 09:37
【珍惜生命】香港仔男子墮樓　昏迷送院搶救不治
【交通意外】馬鞍山的士衝落山坡　女司機及女乘客一度被困
今日 09:46
【交通意外】馬鞍山的士衝落山坡　女司機及女乘客一度被困
【交通意外】元朗輕鐵站列車相撞出軌　塘坊村站至元朗站服務暫停
今日 09:54
【交通意外】元朗輕鐵站列車相撞出軌　塘坊村站至元朗站服務暫停
【持刀傷人】金鐘政總外有人疑持刀襲擊　至少兩人傷
今日 10:55
【持刀傷人】金鐘政總外有人疑持刀襲擊　至少兩人傷

你可能感興趣

【偷拍案】將軍澳21歲少女遭偷拍　警緝年約20餘歲短髮灰衣男
今日 09:17
【偷拍案】將軍澳21歲少女遭偷拍　警緝年約20餘歲短髮灰衣男
【珍惜生命】香港仔男子墮樓　昏迷送院搶救不治
今日 09:37
【珍惜生命】香港仔男子墮樓　昏迷送院搶救不治
【交通意外】馬鞍山的士衝落山坡　女司機及女乘客一度被困
今日 09:46
【交通意外】馬鞍山的士衝落山坡　女司機及女乘客一度被困
颱風 天氣 高雄 台灣 天文台

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【颱風消息】強颱風小犬明午進入本港800公里　天文台明晚掛一號波
【颱風消息】強颱風小犬明午進入本港800公里　天文台明晚掛一號波
【持刀傷人】金鐘政總外有人疑持刀襲擊　至少兩人傷
【持刀傷人】金鐘政總外有人疑持刀襲擊　至少兩人傷
急症室最長等候時間（10月04日 時間12:05）
急症室最長等候時間（10月04日 時間12:05）