【颱風消息】小犬將沿廣東沿岸向偏西移動　天文台今晚至凌晨掛一號波

▲ 小犬會在今日下午進入本港800公里範圍。（湯致遠攝）

天文台表示，強颱風小犬的外圍下沉氣流正為華南帶來大致晴朗的天氣。在上午10時，小犬集結在高雄以東約330公里，預料向西或西北偏西移動，時速約12公里，移向台灣南部一帶。

▲ 小犬會在今明兩日移向台灣南部一帶。

按照現時預測路徑，熱帶氣旋小犬會在今晚（4日）至明日（5日）凌晨進入本港800公里範圍內，天文台屆時會發出一號戒備信號。預料小犬會橫過台灣南部並移向廣東東部沿岸，隨後向西移動靠近珠江口一帶，同時受東北季候風影響逐漸減弱。小犬對本港天氣的影響視乎其減弱速度和與珠江口的距離。現時預計受小犬及季候風影響，本港周末期間可能會有狂風驟雨，吹偏北強風，部分地區包括離岸及高地風力尤其大，天氣顯著較涼。

受小犬外圍下沉氣流影響，華南沿岸極端酷熱，而高溫觸發的驟雨及雷暴會影響該區。本港今日部分時間有陽光，天氣酷熱。下午局部地區有驟雨及雷暴。吹輕微至和緩北至西北風。市區氣溫維持在約28至34度，部分地區達36度。

天文台展望，明日（5日）仍然酷熱，但局部地區有驟雨。隨後兩三日天氣漸轉不穩定，風勢較大。

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記者：黃穎津