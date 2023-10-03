TVB揚威亞洲影藝創意大獎　陳展鵬林夏薇封視帝視后周奕瑋奪最佳主持

▲ 周奕瑋獲「最佳娛樂節目主持」獎。

電視廣播有限公司（「無綫電視」或「TVB」）宣布，在「2023亞洲影藝創意大獎」（中國香港地區）（Asian Academy Creative Awards 2023 – National Winners (Hong Kong SAR)）奪得15個獎項，涵蓋劇集、綜藝節目、新聞及資訊內容節目以及串流平台內容。

劇集方面，《靈戲逼人》獲得「最佳喜劇節目」獎項；陳展鵬及林夏薇分別憑《超能使者》及《法言人》獲封「最佳男主角」及「最佳女主角」；林子善及劉穎鏇同時憑《隱形戰隊》奪得「最佳男配角」及「最佳女配角」獎項。

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▲ 《超能使者》

周奕瑋獲最佳娛樂節目主持

綜藝節目方面，周奕瑋憑《萬千星輝頒獎典禮 2022》獲得「最佳娛樂節目主持」獎項；黃翠如憑旅遊節目《遊走世界天與地》獲得「最佳紀實節目主持」獎項。

另外，綜藝節目《中年好聲音》獲得「最佳音樂/舞蹈節目」獎項；真人秀節目《回家》獲得「最佳綜合娛樂/遊戲/問答節目」；《超級毛特兒大賽》獲得「最佳真實娛樂節目」；探索不同經典香港美食的飲食節目《滿足的味道》獲「最佳生活消閒節目」、而由波多野裕介為該節目創作的主題音樂《Taste Of Satisfaction》獲得「最佳主題曲/主題音樂」獎項。

新聞及資訊節目方面，《無窮之路 II – 無價之保》獲得「最佳紀錄片系列」；《新聞透視: 活著就好?》獲得「最佳單集紀錄片」。而TVB串流平台myTV SUPER原創節目《Cross My Mind》則獲得「最佳串流平台原創節目」獎項。

▲ 《無窮之路 II – 無價之保》

曾志偉：將繼續努力

無綫電視總經理（節目內容營運）曾志偉表示，「TVB 在 2023 亞洲影藝創意大獎上奪得了15項重要獎項，這讓我們團隊深感榮幸。」

他續指：「這次卓越的成績再次證明了TVB的創新視角和製作品質得到了國際的廣泛認可。近年來，TVB與內地及海外的優秀製作團隊攜手合作，這種強強聯合在過去兩年均獲得了廣大好評。」

然後，志偉表示：「我們將TVB的強大優勢與其他製作單位的專業知識結合，激發了強大的創作活力。這一切都為我們的觀眾提供了無與倫比的娛樂體驗。在此，我要向 TVB 所有製作單位表達深深的感謝，是你們的辛勤工作和無私貢獻使我們能夠取得這樣的成就。我們將繼續努力，期待在未來的道路上取得更多的榮譽。」

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