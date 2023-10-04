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【食不安心】荃灣$118外賣泡菜炒飯　港男進食中驚見活蚯蚓

食用安全 12:55 2023/10/04

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荃灣$118外賣泡菜炒飯，港男進食中驚見活蚯蚓速彈起。

香港不少人愛食韓式料理，惟一名男網民卻於社交平台控訴，指近日於荃灣一間韓式餐廳買外賣後，竟發現花費118元買的「芝士泡菜炒飯」中，有一條活蹦蹦的、疑似細蚯蚓的物體。而除了蚯蚓片段外，他亦同時將自己由家中進食，至發現蚯蚓而嚇至彈開的相關CCTV畫面上載至網絡。事件曝光後，瞬即引起熱議。由於男店主事後曾留言回應，要求事主刪帖，否則會遵循法律途徑控訴，令不少網民認為店方有恐嚇之嫌。

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一名男網民在Facebook群組「荃灣人」發長文交待事件經過，指於本年10月2日，經外賣平台於荃灣一間韓國餐廳自取外賣，點了甜辣炸雞、芝士泡菜炒飯、炸醬麵、生菜豬肉包4個菜式，並強調直到用餐前，外賣食物一直安放於已打結的外賣膠袋中。

他又指進食了一段時間後，才赫然發現「芝士泡菜炒飯」內有疑似活蚯蚓，並眼見活蚯蚓不斷想爬出外賣盒，令他即時大受驚嚇。他馬上將整盒芝士泡菜炒飯連蟲倒入家中座廁沖走，事後他亦已向外賣平台反映事件，並獲全數退款，自己亦沒有額外要求店家賠償，強調出帖原意，是為提醒其他食客留意。

而根據上載的2段影片中，可見蚯蚓非常生猛，不斷於飯盒內爬行；另一段CCTV片段，則見到男事主於進食途中，發現蚯蚓時受驚的模樣，短短1秒便即時彈開。

不過對於男網民的指控，涉事的男店主似乎並不認同，並留言恐嚇，如果事主不能提供進一步證據就會提告，令不少網民大感嘩然。男事主亦為此感到相當不滿，認為自己無故受屈，才發長文及上載CCTV片段，以證視聽。

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責任編輯：羅嘉欣

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