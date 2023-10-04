【飲食陷阱】30歲纖瘦女子體脂達33.8%患脂肪肝　揭1個午餐習慣傷身

▲ 30歲女重110磅，四肢纖瘦體脂竟高達33.8%患脂肪肝！揭午餐1習慣傷身。

脂肪肝未必與個人體重成正比！一名30多歲四肢纖瘦的女子，長期維持低熱量飲食，但抽血竟發現有高血糖問題，體脂甚至高達33.8%，並患上脂肪肝；而這結果都是因為她的一個午餐習慣所致。

最新影片：

台灣營養師劉怡里在《健康2.0》節目中分享個案，表示該名30多歲女患者身高1.6米、體重約110磅，BMI正常；四肢纖瘦但腹部肥胖，被形容是「小青蛙」身形。儘管患者看上去一切正常，但抽血檢驗後，卻發現她體内三酸甘油酯較高，體脂肪竟達33.8%，患有脂肪肝；而空腹血糖超過100mg/dL，屬高血糖，但所幸未達到患上糖尿病的標準。

1個午餐習慣傷身

劉怡里續指，患者自曝因為怕胖所以有做飲食控制，「早餐正常吃、晚餐甚至提早吃，吃得不多、少澱粉；1個月内偶爾吃3次『吃到飽』（自助餐）」。然而，患者每日午餐就是飲「小杯3分糖」珍珠奶茶當正餐。劉怡里坦言，患者的飲食看來熱量低、很健康，珍珠奶茶的叫法也很正常，但實際計算她的飲食中所含脂肪量已破50%，一般而言應控制在30%以下。因此，這種高脂肪飲食習慣是非常傷身。

5類人易内臟脂肪超標

劉怡里借此案例指出，除了腰圍肥大、愛喝台式飲品的人，還有3類人容易内臟脂肪超標，包括：

有節食習慣者：體内飢餓素增加，恢復正常飲食就容易暴食，尤其想吃高油高糖食物。

生活壓力大者：壓力荷爾蒙增加，會追求高澱粉食物，造成内臟脂肪過高，繼而患上脂肪肝。

停經後婦女：荷爾蒙減少，使保護因子變低，會造成内臟脂肪。

同場加映：10大高升糖食物增肝硬化風險

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

4種食物有助改善脂肪肝

本港「Nutri Life」註冊營養師謝詠瑩（Gloria）早前接受TOPick訪問時指，許多脂肪肝病例也沒有任何徵狀，輕微患者更特別難以察覺。但患者或會覺疲倦或感覺肝臟位置疼痛或不適，即身體右側肋骨對下處。疼痛是脂肪積聚太多令肝臟膨脹，導致肝臟表面的敏感膜層拉伸所致。隨著脂肪肝病情加劇，肝臟或會出現疤痕漸漸硬化。肝硬化患者或會出現以下徵狀：腹部（肚）隆脹；嘔吐、食慾下降；虛弱及肌肉乏力；眼和皮膚泛黃（黃疸）。

Gloria列出4種有助改善脂肪肝的食物：

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

責任編輯：羅嘉欣