【杭州亞運】港足今晚6時鬥日本爭入決賽　門將教練范俊業料「絕對是五五波」

▲ 香港U23足球代表隊在亞運男子足球歷史性殺入4強，與日本力爭決賽席位，賽事今日（4日）傍晚6時舉行。（足總提供圖片）

杭州亞運港足有出色表現，歷史性殺入4強，與日本力爭決賽席位，賽事今日（4日）傍晚6時舉行。

現役港隊門將教練兼前門將范俊業今早接受電台訪問表示，對港隊表現有信心，希望取得獎牌，預期今場賽事「絕對係五五波」。

范俊業認為港隊並非無機會取勝，預料賽事「絕對係五五波」，並稱「到了這個地步會有點貪心，希望起碼取得獎牌」，又分析指日本隊今屆賽事主要以大學生為主力，不論風格、位置、走動意識都相當好，當中中前場攻勢較強，惟後場位置較多「甩漏」。

不過，范俊業指，國際賽及本地賽事在速度上有出入，以致球員在回氣及防守上要花更多氣力，亦須較多時間休息。他又指，前場須作出「逼搶」，才能令對方犯錯，以獲得機會，但期望港隊繼續發揮水準。

4強賽事中，於淘汰賽貢獻1球1助攻的中鋒安永佳將繼續領銜攻堅，並由上兩仗多次作出關鍵撲救的門將謝家榮守關，冀帶領港足晉身決賽。

於銅鑼灣英皇戲院，早前推售$1門票入場睇港足直播賽事，門票已火速售罄。

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責任編輯：梁凱婷