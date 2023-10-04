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【好人好事】一注獨中1.7億頭獎 善心男向窮街坊爽派錢後低調搬家

12:03 2023/10/04

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熱門 杭州亞運 鄭少秋 名校專區 林作 區區有好校 你好，我的大夫 新手爸媽 東張西望 30＋減肥 MIRROR

台灣1名65歲伯伯一注獨中1.7億頭獎，善心伯伯向窮街坊爽派錢，捐錢後火速搬家。

發財立品！台灣1名65歲男子，花了200元新台幣(約48港元)請孫女買威力彩彩券，結果意外中頭獎，獎金高達6.83億新台幣(1.7億港元)，伯伯因家中經濟狀況不太好，深深體會到生活艱難，所以決定把一部分獎金捐出來向窮街坊爽派錢，捐錢後舉家火速搬走！

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【童學園】失意會考返家鄉當兵捱苦　泰裔港男考上消防立志助人

綜合台媒報道，65歲男子本身住在嘉義縣六腳鄉蒜頭村，早前他請孫女代買200元新台幣(約48港元)的第50期威力彩，結果他一注獨中頭獎6.83億元新台幣(1.7億港元)，意外中頭獎，伯伯坦言，「要再想想看這筆彩金可以怎麼運用」。

伯伯家境不好，他中獎後也想幫助有需要的人，孫女又在社福機構工作，輾轉聯繫到相關單位，表明想捐出一部分的獎金。而他所居住的村子很小，陸續向有需要的鄰居派1、2000元新台幣，中獎消息也因此就傳出，伯伯基於安全問題，一家人已低調搬離村子，自此沒有村民再見過他們。

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責任編輯：王明芳

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