【食不安心】北角街市疑現假新奇士橙　街坊揭1個位露破綻專家教睇標籤

▲ 北角街市疑現假新奇士橙，街坊揭1個位露破綻，專家教睇標籤揀靚橙。

不少港人愛吃橙，當中以美國新奇士橙最為人熟悉。不過近日有市民在北角一個生果檔買到疑似假新奇士橙，指一份橙中只有一個貼有新奇士標籤，而標籤上竟印有「LEMON（檸檬）」的字眼，懷疑生果檔存心欺騙消費者，呼籲街坊小心。

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該名網民於Facebook群組「北角人北角事」發文，表示在北角春秧街一個生果檔買到疑似假新奇士橙，指所購的一份橙中，只有一個貼有新奇士標籤貼紙，「個貼紙仲要係貼檸檬嘅」。從事主上載的圖片可見，貼紙上的確印有「4958 LEMON」的字眼。

▲ 貼紙上印有「4958 LEMON」的字眼。（Facebook群組「北角人北角事」圖片）

拆解水果標籤秘密

很多進口水果身上都貼有數字標籤，到底背後有何玄機？根據《食物知情權》網站，進口水果常見的數字標籤稱為PLU號碼（Price Look Up Codes），是生鮮產品生產商和銷售商之間，一套跨地域採購系統的共同語言，用來替產品分類，好讓銷售商在管理存貨和採購量、定價和銷售結算時節省時間。

編碼通常以品種、顏色、大小/重量分類，有時也代表了產地和產期。例如：一顆中等大小的檸檬PLU號碼為「4958」。

新奇士曾接受TOPick查詢時表示，4位數字PLU碼是一般價格查詢代碼，以識別水果品種，及產品是否有機種植，並不包含基因改造或農藥使用的有關資訊，如「4013」顯示該產品為橙類，品種屬臍橙，「013」則表示體積較小。

果欄專家教揀甜橙貼士

游炎記菓欄琪琪曾接受TOPick訪問時拆解甜橙標籤，她解釋，美國新奇士橙分兩季出產，每年5月至10月的「蜜篤橙」（Valencia）是夏季橙；11月至6月的冬季橙名為「石榴篤橙」又叫「臍橙」（Navel）。一般石榴篤橙較好食，因為橙需「禦寒」，故橙皮較厚，果肉會保留更多水份且味道香甜，且果內沒有核。

至於「黑牌橙」是季尾橙，每年3月尾至5月尾出產，會貼上黑色標籤，寫明是「LATE SEASON」。

琪琪續指，橙標籤上的號碼，是識別橙的大細。以石榴篤橙為例，4012是大碼橙（一箱48/56個）；3107是中碼橙（一箱72/88個）；4013是細碼橙（ 一箱113個）。當中「黑牌橙」以4012最受歡迎，體積大，甜度亦高。果欄的檔戶通常只出售4012的大碼石榴篤橙，無論是黑牌或藍牌，而超市則通常出售3107中碼橙。

Navel 臍橙／石榴篤橙 ：

秋冬收成，12月至6月供應，無核較甜

4012：大碼橙，一箱48/56個

3107：中碼橙，一箱72/88個

4013：細碼橙， 一箱113個

▲ 臍橙中，以4012最大，亦最受歡迎。（琪琪提供圖片）

Valencia 夏橙／蜜篤橙：

春夏季收成，皮薄多汁，較酸有橙味

4388：大碼橙，一箱48/56個

3108：中碼橙，一箱72/88個

4014：細碼橙， 一箱113個

▲ 春夏收成的蜜篤橙，不及臍橙甜，略帶酸味。

Cara Cara 紅肉橙 （3110）：

屬於臍橙類別，每年在12月至4月供應，橙肉明顯比新奇士橙深色，但又不及血橙般深紅，且較甜。

▲ CARA CARA為紅肉橙，12月至4月應市。（琪琪提供圖片）

血橙（4381）：

又名Blood Orange，每年約1月至4月供應，味道似西柚加橙味，肉色為紅色，香港較少供應。

▲ 血橙（4381）在港較為少見，甜度不及紅肉橙。（網民Kathy Hung提供圖片）

《食物知情權》網站內容獲作者授權轉載。

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責任編輯：羅嘉欣