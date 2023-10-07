【校長專欄】親子閱讀最有效培養孩子終身閱讀習慣 校長：看書不一定是追求知識

▲ 親子閱讀有效培養孩子終身閱讀的習慣

九月的風雨要過去了。風聲雨聲來得奔騰澎湃，連番妨礙了我們的生活。風波以後是陽光晶明，蔚藍無雲的一片天。颯然，天空會拂來一陣微風，那是秋聲步近的兆頭。

啊！ 擁有閱讀的生活是何等的幸福啊！

晨光使人活力充沛，是一天中容光煥發的黃金時間，也是閱讀的好時機。學校在課前推行「晨讀計劃」，鼓勵孩子與書結成朋友，培養以書為伴的習慣。要知道三日不讀書，容易變成面目可憎。如果你看書看得入神，自然會走進另一個世界，它可是一條穿越古今的時光隧道，能與多少個英雄好漢重逢，親眼目睹歷史時刻；它又是一部可以穿梭時空的時光機，讓我們重返恐龍時代進行一次冒險，乃至離開地球，到無垠的太空漫遊去呢。

看書不一定要為了追求知識，提高學問，也可以當作消閒娛樂的靜態活動。所謂：偷得浮生半日閒。多看烹飪食譜，可以讓你我成為廚藝大師或美食專家；多看地理圖集，可以讓你我認識世界各國的風土人情，成為旅遊達人。能讀萬卷書的人，心靈猶如進入了一座座的黃金屋內，心中可以富貴一輩子呢！

「全球學生閱讀能力進展研究」指出，親子閱讀是最有效培養孩子終身閱讀的習慣。有見及此，我們在禮堂進行晨讀時段，讓故事爸爸、故事媽媽與孩子伴讀，分享故事。這樣的風景獨好：有些孩子會三五成群，用小凳子圍着家長義工，專心傾聽故事。

他們偶然又吱吱喳喳地搶着預測故事的情節，十分雀躍；又有的孩子愛自己閱讀，隨意地盤着、蹲着、跪着……自得其樂；還有些孩子乾脆把書平放在地面，自己俯伏在地上，雙手托腮，全神貫注地看書，神情好不可愛！

孩子們！假使你們能夠從小培養暢遊書海的習慣，腹有詩書氣自華，擁有的是一生的書香。

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