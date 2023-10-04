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【日本核污水】日本明起排放次輪核污水　謝展寰：現階段沒有放寬禁令空間

社會 12:38 2023/10/04

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環境及生態局局長謝展寰。（資料圖片）

日本計劃明日開始第二輪福島核污水排海，排放量約7800噸，排放周期約17天。環境及生態局局長謝展寰今日（4日）重申，港府反對日本單方面將核污水排海，政府並無選擇，會繼續禁止日本10個都縣的水產品進口，認為現階段沒有短期內放寬禁令的空間。他又指「主動權」在日本，若日本不改變做法，香港無條件調整禁令。

謝展寰表示，港府曾向日本提出派第三方專家協助進行核輻射檢測，但日本當局無回覆，又指歷史上從未出現過把核污水排海，加上排放時間長達30年，難以評估對環境的影響。他續指，日本今年5月曾經在福島海灣檢測到有魚的核輻射超標180倍，加上日本早前亦發生核污水儲存缸泄漏事故，反映日本處理核污水可能有問題。

謝展寰表示，當局很早期已經與餐飲業界溝通，對業界的影響不大，強調當局要保證所有來港食品安全，令市民放心可以進食，減低對餐飲業界生意的影響。謝展寰指，日本食品檢測維持在約3小時左右，不會延長清關時間。他又指，曾有個案要較長時間清關，是由於有關入口商進口超過200箱日本食品，且資料不齊全，導致核對時間變長，屬個別事件。他提醒進口商可將貨物擺放到機場24小時開放的凍倉，政府未來亦會適時調配人手，不會影響清關順序。

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記者：吳穎嵛

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