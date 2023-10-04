【餐廳情報】神戶牛燒肉走入牛角　消費最高會員親友免費嘆

▲ 牛角燒肉即日起推頂級神戶牛餐目（黃傑龍FB圖片）

牛角香港即日（4日）起於尖沙咀LCX、九龍塘又一城、銅鑼灣皇室堡分店，首次推出頂級神戶牛餐目，餐廳供應稀少的A5 BMS12等級神戶牛，當中更有期間限定「神戶牛海鮮一人前」。另外，牛角昨晚宴請在疫情期間消費最多的12位會員及其一位朋友或家人，並以號稱「地球上最頂級的牛肉」款待。

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株式會社有限公司主席及行政總裁黃傑龍在社交專頁指，昨晚在又一城牛角宴請了過去3年零9個月疫情期間，消費最多、合共近200萬的12位Kabu Club金會員及他們的一位朋友或家人出席了神戶牛感謝宴，並率先品嚐了由他競投的「地球上最頂級的牛肉」，即2隻於神戶/姬路購買的牛隻，以表達他對會員的謝意。

黃傑龍解釋，和牛中以神戶牛最頂級，日前於日本競投所得的兩隻牛不但是A5，更是牛肉脂肪交雜基準BMS （Beef Marbling Scale）中最高的12等級，指當日拍賣會中144隻牛拍賣，只有6隻屬於神戶牛，當中只有兩隻是BMS 12，均被他投得，「所以講係世界上最好嘅牛真係唔算誇張，的確是富士山登頂」。

他又指，日本牛角在當地出現前「燒肉」屬於一世人只會食一兩次的頂級享受，許多日本人只會在結婚周年日等重大喜慶日才到燒肉店。 日本牛角成功地將燒肉大眾化，變成日本人的生活日常。 2009年我把牛角引入香港，在這之前香港人基本未聽過日本有燒肉，講起燒烤只諗起韓國燒烤，當時知道有日本燒肉的也只知道非常昂貴，不是一般人可以吃的，到今天燒肉已經是很多香港人的日常生活一部分了。

他續指，是次競投兩隻頂級神戶牛，是為了將神戶牛引入香港牛角而鋪路，希望將神話一樣的神戶牛在香港也大眾化及普及化，宣布即日起尖沙咀海港城LCX、九龍塘又一城及銅鑼灣皇室堡推出頂級神戶牛餐目，令本港原本只有5間具資格銷售神戶牛肉的餐廳增至8間，冀用最合理的價錢銷售最頂級的牛肉，希望更多人可以經常食到神戶牛燒肉，又預告日後會繼續引入其他不同品種的好牛來香港。

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責任編輯：陳麗娜