【杭州亞運】31歲歐鎧淳摘銅告別亞運　「聖心妹」9歲習泳感謝媽媽與母校栽培

▲ 31歲「四朝元老」歐鎧淳在女子4X100米混合泳接力奪得銅牌，告別亞運。

杭州亞運的游泳項目已全部完成，31歲「四朝元老」歐鎧淳與港隊隊友何詩蓓、簡綽桐及譚凱琳在女子4X100米混合泳接力奪得銅牌。歐鎧淳返港後終在社交平台分享亞運花絮，原來歐鎧淳媽媽也北上陪伴，見證女兒奪得獎項一刻，可見母女感情相當好。

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歐鎧淳返港休息數天後，昨日（2日）在IG分享亞運花絮片段，包括與隊友奪得接力銅牌的合照、採訪花絮，更與媽媽分享喜悅，兩母女在場館邊行邊傾，媽媽代她拿著花束，其後歐鎧淳把獎牌遞給媽媽欣賞，媽媽把獎牌掛在頸上，一臉興奮。由於媽媽外表年輕，看起來像兩姊妹。歐鎧淳以英文留言稱：

在杭州亞運的笑容都是真摯的，我是如此謙虛地感激。

▲ 歐鎧淳與港隊隊友何詩蓓、簡綽桐及譚凱琳在女子4X100米混合泳接力奪得銅牌。（港‍協暨奧委會facebook圖片）

賽後歐鎧淳接受訪問明言，杭州亞運是她最後一屆亞運，自己已做到應該做到的事情，能夠和隊友一起奪牌是最開心的，「多謝我嘅隊友同我一齊完成呢個亞運，係一個好完美結局。」

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9歲學游泳 13歲破港績

其實「女飛魚」並非從小習泳，歐鎧淳小時候最喜歡跳芭蕾舞，自她9歲接觸游泳後，從此愛上游泳，開始跟親戚學游泳，並先後加入學校泳隊及泳會訓練。在一次比賽中，她被教練賞識作重點培訓，她以長距離自由泳出道，13歲已首次打破1,500米自由泳香港紀錄，成為香港泳壇灼手可熱的新星。多年來她把游泳放第一位，堅持訓練以延長自己的泳壇生涯。

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媽媽1招教女自律做功課

歐鎧淳是家中獨女，媽媽任職律師樓市場部，歐鎧淳曾接受訪問稱媽媽對她全心栽培，凡事以她的興趣為先，為幫助她平衡游泳與讀書，會為她安排好每日時間表。歐鎧淳曾透露，媽媽從小教導她為自己的功課負責，想辦法解決，不應只將責任推給學校，所以她會用最快速度專心做功課，把握晚飯與早睡之間的一至兩小時完成。

「聖心妹」會考23成武狀元

歐鎧淳小到大都是「聖心妹」，在幼稚園、小學、中學皆讀名校嘉諾撒聖心，小學讀下午津貼部，課程比上午私立部較輕鬆。到16歲中四時，她決定停學一年備戰2008年北京奧運，雖然最終未能晉級，但她仍刷新200米及800米自由泳港績。她成為了末代會考生，當年考取23分成為體壇「武狀元」，之後升讀美國加州大學柏克萊分校（University of California, Berkeley）。

▲ 歐鎧淳不時返母校向聖心師妹分享。（IG圖片）

她留學美國時，因大學泳隊高手如雲，令她一度失去自信。後來經隊友提醒她要多關心隊友，她才學識團隊精神，助她在泳壇上更上層樓。她也曾公開感謝母校聖心多年來栽培，才能有今天的成就，至今仍不時返母校向師妹分享自身經歷。

多謝SHCC（嘉諾撒聖心書院）放手讓我找到自己的聲音，這裡永遠是我的天堂，尤其是2008年，我第一次參加奧運，是我最需要支持的時候。

傳統名校嘉諾撒聖心書院於1860年創校，下設兩個小學部及幼稚園部。聖心歷年來名人輩出，包括前政務司司長陳方安生、前律政司司長梁愛詩、立法會議員陳淑莊及恒生前女大班梁高美懿等。加入娛圈的名人校友亦相當多，如港姐冠軍郭藹明、港姐季軍朱千雪、TVB小花江嘉敏及阮小儀等。

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責任編輯：林綺玲