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【美食速報】米線陣x My Melody推特色櫻花蝦Menu　4大限定Melody粉色精品粉絲必買

休閒消費 15:54 2023/10/04

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熱門 杭州亞運 鄭少秋 名校專區 林作 區區有好校 你好，我的大夫 新手爸媽 東張西望 30＋減肥 MIRROR

各位Melody Fans要留意了！即日起米線陣金鐘及旺角分店將化身成「My Melody主題旗艦店」，Melody打卡位遍佈全店，更推出限定Menu和主題精品，有得食、有得打卡，仲有限定精品，立即睇文了解詳情！

米線陣金鐘及旺角分店的牆身、點餐機、桌面通通都找得到Melody的蹤影，滿滿的粉色設計充滿少女心！

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而且不得不提今次「米線陣x My Melody 粉紅櫻花蝦の味」更設限定櫻花蝦Menu，包括「櫻花蝦招牌番茄湯米線」、「櫻花蝦冷麵撈撈」和「櫻花蝦照燒汁脆炸豆腐磚」，另外亦有兩款夢幻特飲，包括「容易被誤解的粉紅甜心」（紅石榴西柚）和「唔該你吖要杯柑桔特飲」 （柑桔綠茶）。

而凡堂食惠顧MY MELODY櫻花蝦系列餐牌滿$80，更會免費送MY MELODY A4文件夾一個！（數量有限，送完即止）

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吃飽、影飽之後，當然少不了訂購限定餐具，自用、送禮、收藏都一流！今次My Melody 限定餐具共有4款，包括麵碗，櫻花碟、長形碟和掛碗公仔，以Melody的標誌粉紅色為主題，再加入櫻花圖案，可愛感Level up！公仔掛碗、掛杯都可以，餐餐都有Melody陪住食，更加開心。限定餐具由即日起至10月9日都可預訂，粉絲們記得把握時間了！

記者：吳霆俊

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