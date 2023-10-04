【姿勢不良】盤腿坐隨時增椎間盤突出風險？　物理治療師揭3大禍害

▲ 台灣有物理治療師指出，盤腿坐的姿勢會對身體造成很大負擔。

近年不少人會以瑜伽、打坐冥想來維持身心靈健康。盤腿坐的姿勢，亦因此經常與養生被聯想在一起。但台灣就有物理治療師指出，盤腿坐其實會對身體造成極大負擔，造成關節過度旋轉、增加椎間盤突出風險等傷害，並提出一個方法減低傷害。

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台灣物理治療師「三個字SunGuts」上周四（9月28日）在個人Facebook專頁上發文，直言從解剖構造上來看，盤腿坐其實對身體造成非常大的負擔，並分享盤腿坐對身體造成的3種傷害：

1. 髖關節過度旋轉：人的髖關節在盤腿坐時會極限往內旋轉90度，容易導致臀肌發炎，繼而壓迫到坐骨神經。

2. 腰薦椎壓力過大：盤腿坐的姿勢會導致膝蓋位置比屁股高，從而令壓力向腰的方向走，造成腰薦椎壓力過大的問題。

3. 增加椎間盤突出風險：盤腿坐的姿勢容易造成腰椎過度彎曲、使肌肉發炎，容易導致椎間盤突出，壓迫神經。

這些問題是否無法解決？「三個字SunGuts」就建議，盤腿坐時可以將屁股墊高，減低腰髖壓力。他亦在帖文最後提醒民眾，如果平日坐下時忍不住一直想翹腳，有可能是身體已長期發炎，需盡快尋求專業協助。

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責任編輯：羅嘉欣