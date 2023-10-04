【星級靚媽】林芊妤晒水着做「影後」　收起事業線展現美臀養眼十足

▲ 養眼十足！

林芊妤（Coffee）自考獲瑜伽牌又開設YouTube頻道教瑜伽，深受觀眾歡迎，更不時在社交網豪不吝惜展現美好身材，每次她一有新相，紛紛吸引不少網民讚好。

晒泳照

日前Coffee上載在泳池邊拍的泳照，穿上一件頭泳裝的她，收起事業線，大晒背面展現美臀兼S形曲線，勢做「影後」，依然養眼十足。

她留言：「

前兩天

碰到一位以前一起讀書的舊同學

在短短的聊天過程下

她說感到最驚訝的是我下身的改變

因為我以前雙腿很粗比例上也比較短

這可是真的喔🤫

當時的臀部還很扁平又有假外胯問題

而我多年來改變的方法很簡單

拉筋加腿部肌肉訓練

而髖關節的拉筋更為重要

因為可以改善假外胯練成蜜桃臀

把整體的比例拉上去」

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做運動改變身形

其實Coffee能夠擁有今日的身形，全靠她不斷努力，並直言：「運動令我放鬆，帶來前所未有的滿足感」。

自稱啤梨身形的Coffee從前同樣經歷減肥瓶頸：「以前我真是典型的腰長腳短，還是標準的啤梨身形，而無論當時怎樣節食減肥也好，上身瘦削但雙腳依然短而壯，再加上臀部闊還有假外胯問題，看起來是完完全全的5:5身。」

透過運動，Coffee改變了自己的身形：「但這些年我堅持瑜伽健身跑步爬山，也完全沒有在節食，慢慢將運動融入了生活，然後驚訝的發現，身形比例的確一直慢慢變好。」

Coffee用自身的經驗，向大家證明可以用後天努力變美：「我們就算不是天生美女，但也能夠令自己變得越來越美，不要讓借口和懶惰拖累自己，行動力upupup!!!」

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