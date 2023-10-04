【控煙策略】 吸煙與健康委員會倡4 大控煙策略 禁止邊行走邊吸煙

▲ 香港吸煙與健康委員會委員會主席湯修齊(中)、副主席陳志球博士(左)及總幹事黎慧賢展示委員會就控煙策略公眾諮詢製作的宣傳海報，以及期間收到學生表達無煙願景之畫作。

醫務衞生局於 2023 年 7 月 12 日展開的《活力健康 無煙香港》控煙策略諮詢於 9月30日完結。香港吸煙與健康委員會（委員會）在諮詢期內共接獲超過 4 萬 8 千名市民回應，反映社會各界踴躍就控煙策略諮詢發表意見，一同推動實現無煙香港。委員會期望，在是次公眾諮詢後，政府能考慮考慮推行委員會倡議，如禁止邊行走邊吸煙。

其中，委員會在是次公眾諮詢收到近１萬５千名市民聯署，支持委員會就四大控煙策略提出不同的措施，例如：

- 禁止邊行走邊吸煙；

- 擴大法定禁煙區至更多公眾地方(包括學校和醫院附近的指定範圍)；

- 大幅增加煙草稅至世界衞生組織建議的 75%，並持續每年按通脹調整；

- 禁止在煙草產品加入任何味道和添加劑；以及

- 持續提高最低合法購買煙草年齡

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委員會主席湯修齊指：「在兩個多月的諮詢期內，委員會收到來自不同界別，包括學術界、商界、醫學界、教育界、婦女界、體育界和街坊福利會等，以及眾多市民的支持及意見，足見社會上不同階層、不同年齡的市民，均急切希望政府進一步加強控煙政策。政府已定下 2025 年將吸煙率降至 7.8%的目標，現時距離目標時限只剩下一年多，實在是刻不容緩，我們相信公眾諮詢完結後，政府會盡快分析意見並回應，適時推出強而有力的措施，建設一個充滿活力、健康和無煙的香港。」

委員會除把公眾諮詢意見遞交予醫務衞生局外，連月來舉行了多項串倡議及宣傳活動，包括於全港各區進行社區推廣活動、學校填色活動及簽名行動、大型宣傳日活動及電視宣傳等，加深公眾對控煙政策的了解。委員會收到逾 2 萬８千份來自不同中、小學及幼稚園的支持簽名及畫作，為無煙香港的願景發聲。

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責任編輯︰羅嘉欣