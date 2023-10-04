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【東張女神】何沛珈天生麗質無懼素顏示人　勤做運動打造好身材【多圖】

娛樂 16:51 2023/10/04

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熱門 杭州亞運 鄭少秋 名校專區 林作 區區有好校 你好，我的大夫 新手爸媽 東張西望 30＋減肥 MIRROR

減肥是女人終生的事業，要維持好身段就絕不能懶惰，「東張女神」何沛珈（Roxanne）最近於社交網大晒素顏自拍，其健康的肌膚、身型同樣令人羨慕！

【香港小姐】東張女神何沛珈騷蛇腰　多功能小花演戲主持樣樣掂【多圖】

何沛珈密密做運動

Roxanne早前到韓國旅行，並穿上韓服在景福宮打卡，「差電」後回港的她也努力「還債」，參與普拉提運動，又積極在戶外做運動，十分勤力！

她又有在IG限時動態大晒自己晚上、早上的運動造型，素顏示人的她寫道：「好正，瘦身瘦面第一步係出汗。」

另外，Roxanne曾在社交網分享做Gym照，穿上Bra Top上陣的她，利用器材拉筋，從她背面可見，晒出背肌和纖腰！

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曾重154磅

雖然Roxanne現時身材如此苗條，她曾接受傳媒訪問透露人生最高峰時的體重是讀中學時候，重達70公斤即約154磅，當時腰圍更有30吋，又有肚腩，故在中四時立定決心減肥。

入行後，Roxanne為了去水腫亦嘗試極端方法，後來她認識一位健身教練，終於知道如何有效去水腫及瘦身。

而且，她十分自律，開工時別人吃飯盒，她就另購沙律或者主要選取高蛋白質食物，盡量少飯，因攝取豐富的蛋白質，會大大減低飢餓感。

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受TVB力捧上位

時刻保持最佳狀態的Roxanne近年備受力捧，自去年在《香港小姐再競選》奪冠兼獲「更上鏡小姐」成雙料冠軍後，工作機會愈來愈多，而且她勝在「多功能」，可以演戲又可當主持甚至司儀。

她除主持《東張西望》及參演《愛‧回家之開心速遞》外，之前與李芷晴齊主持旅遊節目《請1日假去旅行》、做《明愛暖萬心》司儀，早前也曾參演劇集《寵愛Pet Pet》。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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