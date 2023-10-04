【利是錢】媽媽稱 「幫你儲起來」不是謊言 20年後利是錢全部還女兒

小時候過年收到的利是錢，不少媽媽都會對孩子說「怕你亂花，媽媽幫你存」，但長大後會發現，這筆利是錢最終是消失，但本港一名網民日前在小紅書發文，稱媽媽在20多年後，真的歸還利是給他，讓他直呼「這個世界原來真的有這種媽媽」。

影片推介：

該名女網民日前在小紅書上傳照片，只見大堆利是用橡皮筋束著，她稱，從小到大20多年收到的利是，過去被媽媽收走，原來真的原封不動替她保存，連紅包袋也完整保留下來。她感動稱：

今晚不睡覺拆紅包！原來我們每一個人都被媽媽用不一樣的方式愛著。

帖文曝光後引起大批網民熱議，多名網民稱，會直接幫孩子銀行開戶儲錢；有網民認為，即便父母收走小孩的紅包也沒有錯，「人情往來都是互相隨禮，哪有什麼給小孩的錢」、「很多人都是看父母給你紅包，還真以為自己掙錢了」、「我家每年都虧，怎麼存，我家兩孩子，小叔子兩叔子，他給我500、我給他800，公婆給100，還虧100」；有網民稱，孩子的利是還最不要動，記自己小時候收利是，被長輩拿走那種失落心情。

【爸媽必Follow】全新TOPick親子IG現已推出！立即睇︰https://bit.ly/3BN0C4s

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

責任編輯︰王明芳